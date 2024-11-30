Kıyasıya rekabette fark açılıyor! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

ORC Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Anket 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte anketin sonuçları:
CHP: Yüzde 31,2
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.
AKP: Yüzde 28,1
14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.
MHP: Yüzde 8,1
14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.
DEM Parti: Yüzde 7,5
Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,0
Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs'ta yüzde 2,90 oy almıştı.
İYİ Parti: Yüzde 4,3
İYİ Parti bir önceki genel seçimde yüzde 9.90 oy almıştı.
Zafer Partisi: Yüzde 4,0
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,9
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5
Anahtar Parti: Yüzde 1,4
DEVA Partisi: Yüzde 1,2
Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,1
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
Demokrat Parti: Yüzde 1,0
Memleket Partisi: Yüzde 0,8
Gelecek Partisi: Yüzde 0,6.
Diğer: Yüzde 1,3