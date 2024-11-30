Kıyasıya rekabette fark açılıyor! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

ORC Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Anket 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte anketin sonuçları:



CHP: Yüzde 31,2



14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.



AKP: Yüzde 28,1



14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.



MHP: Yüzde 8,1



14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.



DEM Parti: Yüzde 7,5



Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,0



Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs'ta yüzde 2,90 oy almıştı.



İYİ Parti: Yüzde 4,3



İYİ Parti bir önceki genel seçimde yüzde 9.90 oy almıştı.



Zafer Partisi: Yüzde 4,0



Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,9



Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5



Anahtar Parti: Yüzde 1,4



DEVA Partisi: Yüzde 1,2



Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,1



Saadet Partisi: Yüzde 1,0



Demokrat Parti: Yüzde 1,0



Memleket Partisi: Yüzde 0,8



Gelecek Partisi: Yüzde 0,6.



Diğer: Yüzde 1,3

