Samanyolu Haber /Gündem / Kıyasıya rekabette fark açılıyor! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır? /30 Kasım 2024 17:48

Kıyasıya rekabette fark açılıyor! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Siyasette erken seçim tartışmaları ısındı, ORC Araştırma'dan son anket geldi. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. İşte ilk sıraya yerleşen parti...

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ORC Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Anket 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte anketin sonuçları:

CHP: Yüzde 31,2

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.

AKP: Yüzde 28,1

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 36,30 oy almıştı.

MHP: Yüzde 8,1

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.

DEM Parti: Yüzde 7,5

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,0

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs'ta yüzde 2,90 oy almıştı.

İYİ Parti: Yüzde 4,3

İYİ Parti bir önceki genel seçimde yüzde 9.90 oy almıştı.

Zafer Partisi: Yüzde 4,0

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,1

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

Demokrat Parti: Yüzde 1,0

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6.

Diğer: Yüzde 1,3
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