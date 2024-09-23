Kız Çocukları Davası: Adalet Bakanı’na yazılan açık mektuba AB’den destek

Avrupa Parlamentosu Üyesi, Dış İlişkiler Komitesi, Kadın Hakları Komitesi ve Çocuk Hakları Komitesi Üyesi, AB Liberal Grup Dış İlişkiler Koordinatörü Hilde Vautmans Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yazılan açık mektuba destek verdi.
Bold Medya'da yer alan habere göre Uluslararası insan hakları örgütleri ve hukukçulardan oluşan koalisyon; 23 Eylül Kız Çocukları Davası ile ilgii Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a açık mektup yazdı. Mektupta, ‘yasal faaliyetlerin terör suçu olmadığı’ belirtildi. Türkiye’de yasaların ‘geniş’ şekilde yorumlanmasının insanların ‘keyfi’ olarak tutuklanmasına yol açtığı, ‘terör’ suçlamasıyla yargılanmasına sebep olduğu belirtildi.
Koalisyon, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, özellikle çocukları ve üniversite öğrencilerini hedef alan keyfi toplu gözaltılara dikkat çekti ve terörle mücadele yasalarının sosyal aktiviteler ve eğitim faaliyetlerini suç haline getirmek için silah olarak kullanıldığını belirtti.
İmzacılar arasında Hilde Vautmans’un ek olarak KU Leuven (Prof. Dr. Ides Nicaise) ve Lincoln Üniversitesi (Dr. Chloë Gilgan) gibi dünyaca bilinen üniversiterden akademisyenler, EU Reporter genel yayın yönetmeni Colin Stevens, eski AB Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Dietmar Köster, insan hakları aktivisti Simone Susskind, Uluslararası Halkın Avukatları Derneği'nden Prof. Stuart Russell, VSAdvocaten’den Johan Heymans ve Robert F. Kennedy İnsan Hakları Kurumu’ndan Angelita Baeyens bulunuyor.