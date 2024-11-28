Kız Çocukları Davası, Avrupa Parlamentosu'na damga vurdu

Aralarında lise ve üniversitede okuyan 18 yaşın altındaki kız çocuklarının, sözde terör suçlamalarıyla yargılandığı Kız Çocukları Davası, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin tartışıldığı Avrupa Parlamentosu'ndaki oturuma damga vurdu.





Avrupa Parlamentosu Raportörü Nacho Sanchez Amor; Türkiye’nin AB üyeliği süreci ve bir takım fasılların açılması konusunda konuşurken, Meclis'te bulunan Türk yetkililere ve siyasilere hitaben “Siz 14 yaşındaki kız çocuklarını terörden yargılıyorsunuz, mahkemelerde hakimleriniz kız çocuğuna 'neden komşun ile ders çalışmaya gittin' diye soruyor ve bunu bir terör faaliyeti olarak görüyor” ifadelerini kullandı.





Amor konuşmasında Türkiye'nin demokratik standartlarının çok düştüğünü, bu durumun daha da kötüleşemeyeceğini belirtti.





KIZ ÇOCUKLARI DAVASI