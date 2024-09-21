Samanyolu Haber /Gündem / Kız çocukları davası: BM liseli kızlarla ilgili bireysel başvuruyu kabul etti /21 Eylül 2024 13:34

Kız çocukları davası: BM liseli kızlarla ilgili bireysel başvuruyu kabul etti

Liseli çocuklar davasının avukatlarından Lale Demirkazan, Birleşmiş Milletler'in müvekkili ile ilgili bireysel başvuruyu kabul ettiğini duyurdu.

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Avukat Lale Demirkazan, 7 Mayıs’ta 3 kızıyla birlikte gözaltına alınan ve 19 yaşındaki kızıyla birlikte tutuklanan müvekkili Aysu Öztaş Bayram’la ilgili bireysel başvurusunun BM İnsan Hakları Komitesi tarafından kabul edildiğini duyurdu.

BM TÜRKİYE’DEN SAVUNMA TALEP ETTİ

Bold Medya'da yer alan habere göre Lale Demirkazan, konuyla ilgili paylaşımında, “Ve… dün itibarıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, nakil karaciğerli müvekkilim Aysu Öztaş Bayram’ın bireysel başvurusunu kayda aldı ve başvuruyu Türkiye’ye tebliğ ederek 20 Mart 2025 tarihine kadar Türkiye’den savunma talep etti.



GEREKLİ TEDAVİNİN SAĞLANMASINA HÜKMEDİLDİ

İnsan Hakları Komitesi ayrıca durumun aciliyetine binaen tedbir kararı vererek, Türkiye’den Aysu Öztaş Bayram’a tıbbi durumuna uygun olarak gerekli tedavinin sağlanmasına hükmetti.” ifadelerini kullandı.

KIZININ ARKADAŞLARIYLA BULUŞMASINA MÜSAADE ETMEKLE SUÇLANIYOR

Eski hakim olan Lale Demirkazan, bir önceki paylaşımında ise müvekkiline yönelik iddianamede yer alan suçlamaları yazmıştı: “Hakkındaki suçlamalar şunlar: 1- Kızının öğrenci evine çıkmasına ve arkadaşları ile buluşup sinemaya falan gitmesine ses çıkarmamak

2- Örgütün diğer üyeleri olduğu iddia edilen kişilerle hiç iletişim kur-ma-mak… Aysu Hanım bu yüzden şu anda cezaevinde!”

YEMEK SEPETİ’NDEN SİPARİŞ VERMEK DE SUÇ OLDU

Lale Demirkazan, konuyla ilgili bir başka paylaşımında ise üniversiteli müvekkiline yönelik suçlamaları yazdı: “23-27 Eylül’de “f…” dedikleri uyduruk davada yargılanacak olan çocuklardan sevgili müvekkilim, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ayişe Züleyha… Hakkındaki suçlamalar: 1- Öğrenci evinde kalmak, 2-Perla Vista AVM’de sinemaya gitmek 3- Yemek sepetinden sipariş vermek! Andolsun ki, bu iddianameyle bir mahkumiyet kararı çıkarsa; istinaf, yargıtay falan filan beklemeden sadece AİHM değil, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi vs aynı anda gideceğim.”
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