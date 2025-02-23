Kız Çocukları Davası dünyaca ünlü dergide





Dünya çapındaki on binlerce üyesine elektronik posta yoluyla aylık haber bültenlerini ulaştıran Washington DC merkezli dernek, 2 yılda bir Dünya Hukuk Kongresi’ni organize ediyor.



Prof. Dr. Hüseyin Demir’in “Türkiye’de hukukun üstünlüğünün erozyona uğraması: ‘Kız Çocukları Davası’na mercek” başlıklı yazısı Şubat ayı haber bülteninde yer aldı.



TR724'te yer alan habere göre Demir yazısında, ‘Kız Çocukları Davası’nın; siyasi motivasyonların hukuki süreçleri nasıl yozlaştırabileceğine ve masum insanların zulme uğramasına yol açan Türkiye’nin adalet sistemindeki istismar modeline dair en önemli örneklerden olduğuna dikkat çekti.



Demir, ‘Kız Çocukları Davası’nın münferit olmadığının altını çizdi ve yazısında şu ifadelere yer verdi:



“‘Kız Çocukları Davası’ münferit bir olay değildir. Özellikle 2016 darbe girişiminin ardından Türkiye’de hukuk ve yargının kötüye kullanılmasına yönelik daha önemli bir eğilimi yansıtmaktadır. O tarihten bu yana Türk hükümeti, Gülen Hareketi ve diğer muhalif gruplarla ilişkili kişileri giderek daha fazla hedef aldı ve yaygın tutuklama ve gözaltıları haklı göstermek için terörle mücadele yasalarını kullandı. Bu zulüm modeli, Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin önemli endişelere yol açtı.”