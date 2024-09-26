Kız çocukları davası: ‘KHK’lı ana-babanın çocuklarının başarılı olmasına tahammül edemiyorlar’

Öğrenciler, Mahkeme Başkanı Şenol Kartal’ın “Arife günü 1000 ihlas okunmasını kim istedi?”, “Fitre ve sadaka mesajlarını niye paylaştınız?”, ''Bowling oynamaya kimle gittiniz?”, “Bowling ücretini kim ödedi?”, “Kaldığınız evi kim tuttu? Yurt dışına niye gidecektiniz? “ şeklinde sorularını cevapladı.





İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Ayişe Züleyha’nın avukatı Lale Demirkazan, Marmara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciye sorduğu soruyla izahı olmayan şeyin mizahını yaptı. Kendi kızının da Marmara Üniversitesi’ni kazandığını söyleyen Lale Demirkazan, öğrenci evinde kaldıkları için yargılanan öğrencilere yeni ev tutmaları durumunda kendi kızının da yanlarında kalabileceğini söyledi.





Davada yargılanan kız çocuklarının çok başarılı olduklarına dikkat çeken avukat Demirkazan, ''Konuyu net bir şekilde anlamak isteyenlere açıklama: Bu davada yargılanan çocuklar genel olarak Devlet üniversitelerinde ve/ya özel üniversitelerde *tam burslu* bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, hukuk, temel fen bilimleri öğrencileri ile özel ders öğretmenleri ve eğitim koçları. Suçlama; “sınavlara hazırlanırken çalışma kampları yapmak, kazandıktan sonra okullarına yakın öğrenci evleri tutmak”. Asıl suçları (!) ise, KHK'lı veya örgüt soruşturması geçirmiş ebeveynlerin çocukları olmak. Yani, hukuksuzca süründürdükleri ana-babaların çocuklarının başarılı olmasına tahammül edemiyorlar.





Ayişe Züleyha… 19 yaşında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi müvekkilim. Annesi nakil karaciğer, biri 8 yaşında 5 kardeşler, 2 yıldır hem annesine hem de küçük kardeşlerine annelik yapıyor, bu koşullarda üniversite sınavını kazanıyor. Okulu ile evi arası ulaşım günde 4 saat. Rahat ders çalışabilmek için okuluna yakın öğrenci evine katılıyor, haftada 3 gün bu evde ders çalışıp, okuluna gidip geliyor, 4 gün ise ailesinin evinde annesine ve kardeşlerine bakmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla bir AVM’de sinemaya gitmiş, öğrenci evine yemek sepetinden yemek siparişi vermiş ve telefon tapelerine göre yemek sepeti kuryesine adres tarifi yapmış… ’’ ifadelerini kullandı.



