‘Kız Çocukları Davası‘: Natali Avazyan; ‘Kız çocuklarından intikam mı alıyorsunuz?’

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu 38 kişi hukuksuz olarak gözaltına alınmıştı. 14’ünün lise öğrencisi olduğu kız çocukları polis tarafından gözaltında tehdit edilerek sorgulanmıştı. Kamuoyuna ‘Kız çocukları davası‘ olarak yansıyan dava, İstanbul’da 23 Eylül’de başlayacak.
Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde 41 kişinin hukuksuz olarak suçlandığı davada yargılananlardan biri de Aysu Öztaş Bayram. Tutuklu annenin çocukları Ayişe Züheyla Bayram ve kardeşleri İnsan hakları savunucusu Natali Avazyan’ı ziyaret etti.
Kız çocuklarının ziyaretini, “AnnemVeKardeşlerime Adalet” başlığı ile duyuran Natali Avazyan şu paylaşımı yaptı:
“Bugün ziyaretime içerde tutuklu bulunan Aysu Öztaş Bayram'ın kızları Ayişe Züheyla Bayram ve kardeşleri geldi. Ayişe ve 16- 17 yaşlarındaki 2 kızkardeşi Anneleriyle birlikte 7 Mayısta gözaltına alındılar. Ayişe annesiyle birlikte 2 ay cezaevinde kaldı. Kızkardeşleri, kendileriyle birlikte 15 tane kız çocuğunun daha onlarla birlikte “tanık” adı altında gözaltına alındığını ve orada bulundukları süre içerisinde polis memurlarının psikolojik şiddetini anlattılar. Günahtır, yazıktır. Ailelerinden alamadığınız intikamı şimdi yetişen kız çocuklarından mı almaya çalışıyorsunuz?
Aysu hanım şu an Bakırköy kapalı CİK’te kalıyor. Kısa bir süre önce siroz kanseri nedeniyle karaciğer nakli olmuş aynı zamanda parkinson hastası bir kadın. Aileleri teknik ve fiziki takibe alarak suç üretmek suçların en büyüğüdür. Hep birlikte haykıralım. Aysu hanım ve kızlarının sesi olalım.”