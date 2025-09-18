Kız Çocukları Davası’nda,19 öğrenciye ceza, 21 kişi beraat kararı çıktı

Kızlarıyla birlikte gözaltına alına Aysu Bayram’a 6 yıl 3 ay ceza verildi. Aynı davada yargılanan kızı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ayişe Züleyha Bayram ise beraat etti.



HEM PARKİNSON HASTASI, HEM KARACİĞER NAKİLLİ



Aysu Bayram davada, yaşları 19, 15 ve 16 olan üç kızıyla birlikte yargılanıyordu. Kısa süre önce parkinson teşhisi konulan Aysu Bayram’ın üç sene önce de oğlundan karaciğer nakli yapılarak hayata tutunduğu belirtildi. KIZ ÇOCUKLARI DAVASI NEDİR? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında 15 kız çocuğu ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 41 kişi, 7 Mayıs 2024’te gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı.



Üsküdar Çocuk Şube’ye götürülen 15 çocuk, 16 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmedi. Birbirleriyle konuşması dahi yasaklanan çocuklar bir polis memuru tarafından kan kusturmakla tehdit edildi.



Üç ay telefonları dinlenen ve takip edilen öğrenciler, çocuklar ve ebeveynleri hakkında “120 terör eylemi” tespit edildiği iddia edildi.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Temmuz 2024’te kabul edilen iddianamede “Akören Kamp Evi Sonrası – Marmara Park AVM – Bowling Programı”, “R.B. G.’nin, N.E.’nin ve A.G.’nin Evine Gitmesi” terör eylemi olarak yazıldı.



Savcı çocukları, öğrenci evinde kalmak, bovling oynamaya gitmek, Marmara AVM-Perla Vista AVM’de buluşmak, Yemek Sepeti’nden sipariş vermek, sinemaya gitmek, parkta buluşup piknik yapmak, yurt dışı gezisi organize etmekle suçladı.



Savcının temel iddiası, üniversite öğrencisi 12 genç kızın İstanbul’daki 4 farklı evde gönüllü olarak İngilizce dersi ve dini dersler vermesi, ebeveynlerin de çocuklarını bu aktivitelere göndermesine dayanıyor. Savcı, birlikte namaz kılmayı, Kuran okumayı, sosyal etkinlikleri terörle ilişkilendirdi. Hakim, kadınların altın günü yapmasını, doğum günü kutlamasını, çocukların ders çalışmasını silahlı terör örgütü üyeliğiyle bağlantı kurmaya çalıştı.