Samanyolu Haber /Gündem / Kız Çocukları Davası’ndaki öğrencilerin ebeveynleri dahil 40 kişiye gözaltı /17 Haziran 2025 12:52

Kız Çocukları Davası’ndaki öğrencilerin ebeveynleri dahil 40 kişiye gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen nefret operasyonunda Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul merkezli ev baskınlarında ise 11 kişi gözaltına alındı.

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Hukuksuz nefret operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 

Gözaltına alınan kişilerin arasında kamuoyunda ‘Kız Çocukları Davası’ olarak bilinen hukuksuz operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerin anne ve babalarının da olduğu öğrenildi.

TR724'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hukuksuz operasyonda bu sefer 45 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli’de bu sabah eş zamanlı yapılan ev baskınlarında aralarında kamuoyunda ‘‘Kız Çocukları Davası’’ olarak bilinen ve lise öğrencilerinin de yargılandığı davayla ilgili öğrencilerin anne ve babalarının da olduğu 40 kişi gözaltına alındı.

40 kişi sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken adreslerinde bulunmayan 5 kişiden 3’ünün yurt dışında olduğu diğer 2 kişiyle ilgili gözaltı çalışmasının sürdürüldüğü öğrenildi.

ÇEKMECELERDEKİ TESPİHLERİ DAHİ İNCELENDİ

Baskın yapılan evde bulunan para, ziynet eşyası, cep telefonu, laptop ve bilgisayarlara el konulurken polisin çekmecelerde bulduğu bir poşetin içindeki tespihleri bile incelemesi dikkat çekti.
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