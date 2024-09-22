Samanyolu Haber /Gündem / 'Kız Çocukları Davası' öncesi önemli çağrı! /22 Eylül 2024 13:40

'Kız Çocukları Davası' öncesi önemli çağrı!

18 yaşından küçük kız çocuklarının 'terör' suçlamasıyla yargılanacağı 'Kız Çocukları Davası' yarın İstanbul'da görülecek. Türk yargı tarihinin en utanç verici davalarından biri olacak dava öncesinde Avukat Hatice Yıldız'dan önemli bir çağrı geldi.

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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Eylül Pazartesi günü Türkiye tarihinin en utanç verici davalarından birine  ev sahipliği yapacak. Söz konusu davanın iddianamesinde yaşları 18’in altında olan liseli kız çocukları da ‘sanık’ olarak yer alıyor. Çocuklar, ‘birlikte ders çalıştıkları, alışveriş merkezine gittikleri, Yemek Sepeti’nden sipariş verdikleri ve internetten Risale-i Nur sohbeti dinledikleri’ için ‘terör’den yargılanıyor.

Avukat Hatice Yıldız, söz konusu davayla ilgili sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Davada yargılanan çocuklardan birinin de avukatı olan Yıldız, vatandaşları 23 Eylül Pazartesi günü yapılacak duruşmaya davet etti.

Hatice Yıldız, “23 Eylül pazartesi günü İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak olan bana göre “Nefes dahi almayın” davanın duruşması için bu ülkede adalet talebi olan herkesi duruşmayı izlemeye davet ediyorum.

İçlerinde tutuklu bir müvekkilimin de olduğu, bu ülkenin evladı kız çocuklarının nasıl akıllara ziyan iddialarla silahlı terör örgütü üyesi diye suçlandıklarını buyurun gözlerinizle görün. Aileleri bu süreçte işlem görmüş çocukların, kendilerini tecrit eden toplum karşısında birbirleri ile dertleşmeleri, yemek yemeleri , sinemaya gitmeleri terör faaliyeti kabul edilmiş.

Özetle, savcılık annesi babası işlem görmüş gencecik çocuklara toplumsal tecrit yetmemiş adeta hukuki tecrit talep etmiş.” ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARI NEYLE SUÇLANIYOR?

23 Eylül’de başlayacak olan davada çocuklar ‘birlikte ders çalıştıkları, Yemek Sepeti’nden sipariş verdikleri ve alışveriş merkezinde sinemaya gittikleri’ internetten Risale-i Nur sohbeti dinledikleri gerekçesiyle ‘sözde terör örgütüne üye olmakla’ suçlanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla şafak vakti evlerinden alınan 13-15 yaşındaki kız çocuklarına, emniyet sorgularında ebeveynleri hakkında ‘yalan beyanda’ bulunmaları için baskı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Gözaltı sırasında polislerin, çocukları, “Size içeride kan kusturacaklar!” diyerek tehdit ettikleri de basına yansımıştı.
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