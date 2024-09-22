'Kız Çocukları Davası' öncesinde Adalet Bakanı Tunç'a açık mektup: 'AİHM kararlarına uyulsun'

Koalisyon, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, özellikle çocukları ve üniversite öğrencilerini hedef alan keyfi toplu gözaltılara dikkat çekti ve terörle mücadele yasalarının sosyal aktiviteler ve eğitim faaliyetlerini suç haline getirmek için silah olarak kullanıldığı belirtti.







KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINA BİLE 'SÖZDE TERÖR' DAVASI

Gözler küçük kız çocuklarının da yargılanacak sözde terör davasına çevrilmişken İnsan hakları örgütleri ve hukukçular; Yılmaz Tunç’a yazılan mektupta, ülkede terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılmaya devam edilmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiler.





Mektupta, terörle mücadele bahanesiyle çocukların ve öğrencilerin gözaltına alındığı 7 Mayıs operasyonuna atıfta bulunuldu. Yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocuklar, uzun süreli sorgulamalara maruz kalmış, hukuki ve psikolojik destekten mahrum bırakılmış ve operasyonda tutuklanan üniversite öğrencileri ise yıllarca hapis cezasına yol açabilecek suçlamalarla karşı karşıya kalmışlardı.













'AİHM KARARLARINA VE İNSAN HAKLARI STANDARTLARINA UYUN'

Uzmanlar, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunarak Türkiye’yi uluslararası insan hakları standartlarına uymaya davet etti.





İmzacılar arasında KU Leuven (Prof. Dr. Ides Nicaise) ve Lincoln Üniversitesi (Dr. Chloë Gilgan) gibi dünyaca bilinen üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra EU Reporter genel yayın yönetmeni Colin Stevens, eski AB Parlamentosu üyesi Prof. Dr. Dietmar Köster, insan hakları aktivisti Simone Susskind, Uluslararası Halkın Avukatları Derneğinden Prof. Stuart Russell, VSAdvocaten’den Johan Heymans ve Robert F. Kennedy İnsan Hakları Kurumu’ndan Angelita Baeyens bulunuyor.







