Samanyolu Haber /Gündem / 'Kız Çocukları Davası'nda bugün karar duruşması yapılacak /18 Temmuz 2025 09:21

'Kız Çocukları Davası'nda bugün karar duruşması yapılacak

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Kız Çocukları Davası” olarak bilinen davada bugün karar duruşması yapılacak. Son duruşmada savcılık, yargılanan 41 kişinin tamamı için terör suçlamasıyla ceza talep etmişti. Sanıklardan 15’i lise öğrencisi… Çocuklar birlikte ders çalışmak, ‘Yemek Sepeti’nden ortak sipariş vermek, birlikte sinemaya gitimek gibi günlük aktiviteleri nedeniyle ‘terör örgütü üyeliği’ ile suçlanıyor.

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Davada yargılanan sanıklardan bazılarının avukatı olan Lale Demirkazan, bugün yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Suçları (!) KHKlı ebeveynlerin çocukları olmak, çok başarılı olmak, öğrenci evi tutmak, bowling oynamak, sinemaya gitmek, online yemek siparişi vermek, evde ders çalışmak, namaz kılmak, Kuran okumak olan kız öğrencilerle annelerinin yargılandığı #KızÇocuklarıDavası’nda karar duruşması birazdan başlayacak…”

7 Mayıs 2024’te İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla, aralarında 13-17 yaş arası lise öğrencisi kız çocuklarının ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı.  İnsanlar, yukarıda da aktarılan günlük aktiviteleri nedeniyle “terör örgütü üyeliği” ile suçlandı. İddianamede, sanıkların birlikte ders çalışması, öğrenci evinde kalmaları, bowling oynamaları, sinemaya gitmeleri, Yemek Sepeti’nden yemek siparişi vermeleri, Marmara Park AVM’de buluşmaları, piknik yapmaları gibi sıradan aktiviteler “terör eylemi” olarak nitelendirildi. Ancak iddianamede yer alan suçlamalar, günlük aktiviteler ve sosyal etkileşimler üzerine kurulu olduğu için kamuoyunda büyük tepki topladı…
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