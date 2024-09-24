Samanyolu Haber /Gündem / 'Kız Çocukları Davası'nda büyük skandal: Hakim milletvekilini salondan çıkarttı /24 Eylül 2024 11:30

'Kız Çocukları Davası'nda büyük skandal: Hakim milletvekilini salondan çıkarttı

Türk hukuk tarihine şimdiden kara leke olarak geçen Kız Çocukları Davası'nda büyük bir skandala imza atıldı. 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenmediği DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu duruşma salonundan çıkarttı.

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Hukuksuzluklarla dolu 'Kız Çocukları Davası'nda 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti büyük skandala imza attı. Mahkeme heyeti sosyal medya paylaşımlarını beğenmediği DEM Partili Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu salondan dışarı çıktı. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gergerlioğlu'nun verdiği bilgiye göre 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Gergerlioğlu'nun ismimi söyleyerek salondan çıkmasını istedi. "Sessiz sedasız izliyorum. Neden çıkmam gerekiyor?" diye soran Gergerlioğlu'na hakim, "Akşam eve gidince sosyal medyaya baktım. Sosyal medyadan beni eleştirmişsiniz" diye cevap verdi.



Bu diyaloğun ardından  salondan çıkarılan Gergerlioğlu ise duruşma salonu önünde bir video çekerek hesabından paylaştı. DEM Partili vekil şu ifadeleri kullandı: 

"Yargılamayı eleştirdiğim için, tweetler attığım için hakim bey rahatsız olmuş.  Ben seni eleştirebilirim. Eleştirmek suç mu? Herhangi bir hakaret şu, bu var mı? Yok. Mahkeme salonunda huzuru bozuyor muyum? Hayır. Böyle bir şey dünyada görülmedi. Kapıyı kapatıp bu hukuksuz yargılamayı benim görmemi istemiyorlar. Eleştirmemi istemiyorlar. Hakim bey çok rahatsız olmuş. Kim bu hakim? Yargının demokrasiye hakim olduğu bir sistem mi var? Kapıya güvenlik koymuşlar, içeri milletvekili girmesin diye."

Paylaşımında 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç neredesin?' diye seslenen Gergerlioğlu, mahkeme heyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı. 

Diğer yandan güvenlik görevlileri, Gergerlioğlu'nun Adalet Sarayı'nda çekim yapmasını engellemek istedi. Ancak Gergerlioğlu çekim yapmaya devam etti. 
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