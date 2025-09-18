Kız Çocukları Davası'nda mahkeme başkanından şok tavır: 'Ben derece yaptım'

Kız Çocukları Davası'nın karar duruşmasında mahkeme başkanı Şenol Kartal ile avukat Lale Demirkazan arasında gerginlik yaşandı.





“BEN İSTANBUL MEZUNUYUM, SINAVDA DERECE YAPTIM”

TR724'te yer alan habere göre avukat Lale Demirkazan kızlarıyla birlikte yargılanan Aysu Bayram’a, daha önce aynı suçlamayla mükerrer yargılandığı dosyadan soru sorulmasına usul yönünden itiraz etti.





Bu itiraz üzerine mahkeme başkanı Kartal, hukuk tartışmasını kişisel bir zemine çekti. Kendi eğitim geçmişini gündeme getirerek Demirkazan’ı küçümseyici ifadeler kullandı.





Kartal, “Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, bizim okul daha iyi. Üniversite sınavında ilk bine girdim. Git hukuk öğren, dosyaya neden çalışmıyorsun?” diyerek avukatı okuduğu üniversite üzerinden aşağıladı.





DURUŞMADAN ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Avukat Demirkazan, itirazını sürdürünce mahkeme başkanı bu kez sesini yükselterek onu mahkemeden atmakla tehdit etti. Salonda gergin anlar yaşandı.





İZZET ÖZGENÇ’İN KİTABINI YIRTTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Hakim Şenol Kartal’ın duruşmadaki tavrı ilk kez gündeme gelmiyor. Geçen yıl, 23 Eylül 2024’te görülen ilk duruşmada DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu salondan çıkarmıştı.





Ayrıca Kartal, aynı dava kapsamında suç unsuru bulunmadığı yönünde mütalaa veren, Türk Ceza Kanunu’nun hazırlayıcılarından Prof. Dr. İzzet Özgenç’in kitabını mahkeme salonunda yırtıp attığını söyleyerek tepki çekmişti.





KIZ ÇOCUKLARI DAVASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aralarında 15 kız çocuğu ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 41 kişi, 7 Mayıs 2024’te Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı, 29 kişi tutuklandı.





Üsküdar Çocuk Şube’ye götürülen 15 çocuk, 16 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmedi. Birbirleriyle konuşması dahi yasaklanan çocuklar bir polis memuru tarafından kan kusturmakla tehdit edildi.





Üç ay telefonları dinlenen ve takip edilen öğrenciler, çocuklar ve ebeveynleri hakkında “120 terör eylemi” tespit edildiği iddia edildi.





İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Temmuz 2024’te kabul edilen iddianamede “Akören Kamp Evi Sonrası – Marmara Park AVM – Bowling Programı”, “R.B. G.’nin, N.E.’nin ve A.G.’nin Evine Gitmesi” terör eylemi olarak yazıldı.





Savcı çocukları, öğrenci evinde kalmak, bovling oynamaya gitmek, Marmara AVM-Perla Vista AVM’de buluşmak, Yemek Sepeti’nden sipariş vermek, sinemaya gitmek, parkta buluşup piknik yapmak, yurt dışı gezisi organize etmekle suçladı.





Savcının temel iddiası, üniversite öğrencisi 12 genç kızın İstanbul’daki 4 farklı evde gönüllü olarak İngilizce dersi ve dini dersler vermesi, ebeveynlerin de çocuklarını bu aktivitelere göndermesine dayanıyor. Savcı, birlikte namaz kılmayı, Kuran okumayı, sosyal etkinlikleri terörle ilişkilendirdi. Hakim, kadınların altın günü yapmasını, doğum günü kutlamasını, çocukların ders çalışmasını silahlı terör örgütü üyeliğiyle bağlantı kurmaya çalıştı.