Kız Çocukları Davası'nda son durum: 'Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti'

Hizmet Hareketi''ne yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında lise öğrencilerinin de gözaltına alındığı dosyada dava başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'Kız Çocukları Davası'nda 14’ünün lise öğrencisi olduğu 41 kişi, hakim karşısına çıktı. Davayı yerinde takip eden insan hakları savunucusu, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruşmada yaşananları anbean sosyal medya hesabından aktardı.







Velev'in haberine göre duruşmada; karaciğer nakli yapılan ve ayakta zor duran Parkinson hastası anneye “Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti?” sorusu yöneltildi. Bu soruya, “Niye bu kadar normali anormal gösterdiniz” şeklinde itiraz eden avukat da salondan çıkarılmakla tehdit edildi.





Gergerlioğlu, iddianameye, 10 yaşındaki çocuğun 5, 6 yaş çocuklarla site bahçesinde top oynarken çekilen görüntülerinin de delil olarak konulduğunu aktardı.





DEM Partili Gergerlioğlu, hakim tarafından doğum günü partisine katılmanın, ders çalışmanıni AVM’ye gitmenin ve iftara katılmanın sorgulandığını anlattı. Gergerlioğlu, “24. Ağır Ceza hakimi, mahpus sanık Aysu Bayram’a ‘çocuklarınızın gittiği evde kuran, tefsir dersi veriliyor muydu?’ diye sordu” diyerek duruşmada yaşananları aktardı.





Gergerlioğlu, duruşmada sanıklara yöneltilen sorulara ve delil olarak gösterilen eylemelere isyan etti ve şunları söyledi:





“İşte Türkiye AB yolunda böyle ilerliyor! Sorular, iddianamenin saçmalığını, gülünçlüğünü gösteriyor. Milyonları çalanın beraat ettiği ortamda bunlar yargılanıyor! Evde Kur’an dersi almak da suçmuş! ‘CEHAPE döneminde Kur’an kursları yasaklandı’ diyen AKP döneminde yaşanıyor bu!”





Duruşmada sorgular devam ediyor.







