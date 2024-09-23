Samanyolu Haber /Gündem / Kız Çocukları Davası'nda son durum: 'Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti' /23 Eylül 2024 14:33

Kız Çocukları Davası'nda son durum: 'Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti'

Liseli kız çocuklarının sanıkları arasında olduğu 'Kız Çocukları Davası', İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada, parkinson hastası anneye sorulan soru dikkat çekti: “Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti?”

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi''ne yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında lise öğrencilerinin de gözaltına alındığı dosyada dava başladı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'Kız Çocukları Davası'nda 14’ünün lise öğrencisi olduğu 41 kişi, hakim karşısına çıktı. Davayı yerinde takip eden insan hakları savunucusu, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruşmada yaşananları anbean sosyal medya hesabından aktardı.

Velev'in haberine göre duruşmada; karaciğer nakli yapılan ve ayakta zor duran Parkinson hastası anneye “Kızların niye arkadaşlarıyla ders çalışmaya gitti?” sorusu yöneltildi. Bu soruya, “Niye bu kadar normali anormal gösterdiniz” şeklinde itiraz eden avukat da salondan çıkarılmakla tehdit edildi.

Gergerlioğlu, iddianameye, 10 yaşındaki çocuğun 5, 6 yaş çocuklarla site bahçesinde top oynarken çekilen görüntülerinin de delil olarak konulduğunu aktardı.

DEM Partili Gergerlioğlu, hakim tarafından doğum günü partisine katılmanın, ders çalışmanıni AVM’ye gitmenin ve iftara katılmanın sorgulandığını anlattı. Gergerlioğlu, “24. Ağır Ceza hakimi, mahpus sanık Aysu Bayram’a ‘çocuklarınızın gittiği evde kuran, tefsir dersi veriliyor muydu?’ diye sordu” diyerek duruşmada yaşananları aktardı.

Gergerlioğlu, duruşmada sanıklara yöneltilen sorulara ve delil olarak gösterilen eylemelere isyan etti ve şunları söyledi:

“İşte Türkiye AB yolunda böyle ilerliyor! Sorular, iddianamenin saçmalığını, gülünçlüğünü gösteriyor. Milyonları çalanın beraat ettiği ortamda bunlar yargılanıyor! Evde Kur’an dersi almak da suçmuş! ‘CEHAPE döneminde Kur’an kursları yasaklandı’ diyen AKP döneminde yaşanıyor bu!”

Duruşmada sorgular devam ediyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kız Çocukları Davası'nda son durum: 'Kızların niye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:25