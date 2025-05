Kız Çocukları Davası'nda yeni gelişme: İşkence yapan polisler hakkında soruşturma yolu açıldı

Bold Medya'dan Özkan Yazar'ın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen, hukuksuz soruşturmalarıyla tanınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, bazıları üniversite öğrencisi olan 15 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 41 kişi, 7 Mayıs 2024’te Hizmet Hareketi gönüllüsü oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.





Ayrıca, üniversite öğrencisi genç kızların gönüllü olarak İngilizce dersi ve dini dersler vermesi, ebeveynlerin ise çocuklarını bu aktivitelere göndermesi suç sayıldı.





Kız çocukları, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık 16 saat boyunca psikolojik baskı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalmıştı. Avukat Hatice Yıldız, bu süreçte çocukların insanlık onuruna aykırı biçimde muamele gördüklerini belirterek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak İstanbul Valiliği, ilgili polisler hakkında soruşturma izni vermemişti. Karara karşı yapılan itirazı değerlendiren İstanbul BİM 1. İdari Dava Dairesi, valilik kararını kaldırdı.













Avukatlara Çağrı: İşkence ve Kötü Muameleyi Bildirin





Uluslararası Gözlemciler Takip Etti





Avrupa Parlamentosu Raportörü Kınadı





Türkiye’den ise insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski milletvekili Kemal Albayrak, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, sanatçı Suavi, gazeteci-yazar ve insan hakları savunucusu Cemre Birand, tiyatro sanatçısı Hilal Nesin, insan hakları savunucusu Natali Avazyan ve Kürt sanatçı Hozen Cane kız çocuklarına yapılan uygulamayı kınadı.









Dünyadan Destek Mesajları





Yargılama Devam Ediyor

Üsküdar Çocuk Şube’ye götürülen 15 kız çocuğu, 16 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmedi. Birbirleriyle konuşmaları bile yasaklanan çocuklara, bir polis memuru tarafından gözaltı süresince “kan kusturma” ve “aileleri aleyhine ifade vermeleri” yönünde baskı uygulandığı belirtildi. Ayrıca ebeveynleri hakkında terör eylemi tespit edildiği öne sürülerek çocuklara psikolojik işkence yapıldığı ortaya çıktı.Gençlerin birlikte alışveriş merkezine gitmesi, bowling oynaması, birbirlerinin evine misafirliğe gitmesi, ders çalışması, piknik yapması ve kadınların altın günü yapması terör eylemi olarak gösterildi.İşkence yapan polis memurları hakkında İstanbul Valiliği’nin “soruşturma izni yok” kararının kaldırıldığını Avukat Hatice Yıldız kamuoyuna duyurdu. İşkence ve kötü muamele gören kız çocuklarının bazılarının müdafiliğini üstlenen Av. Hatice Yıldız, “Yasal süreci işleten meslektaşıma çok teşekkür ederim. İşkenceye, kötü muameleye sessiz kalmayın, mutlaka şikayetlerinizi yapın. İnsanlık onuruna aykırı bu fiilleri işleyen ahlak yoksunları da biliyorlar ki işkencede zamanaşımı yoktur,” ifadelerini kullandı.Mahkeme kararı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, insanlık onurunun korunması gerektiğini vurgulayarak kararı memnuniyetle karşıladı. “İşkence ve kötü muamele insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Sorumlular 90 yaşına da gelse yargılanır,” ve “Sonuna kadar gidilmeli. Bu polislerin peşini bırakmamak lazım,” gibi ifadeler paylaşıldı.Hukukçular, özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görev alan avukatlara da çağrıda bulunarak, kollukta yaşanan kötü muamelelerin eksiksiz belgelenmesi, zamanında raporlanması, Baro’ya bildirilmesi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmanın önemine dikkat çekti. Bu gelişme, işkenceye karşı mücadelenin ve mağdur çocukların hak arama sürecinin önemli bir aşamasını temsil ediyor. Mahkeme kararının, benzer vakalarda emsal teşkil etmesi bekleniyor.İlk mahkemesi Ekim ayında görülen Kız Çocukları Davası’nı, merkezi Washington’da olan International Center for Religion & Diplomacy (Uluslararası Din ve Diplomasi Merkezi) Direktörü Rebecca Cataldi, Amerikalı insan hakları gözlemcisi Andrea Barron, Paris Barosu’na kayıtlı ceza avukatı Anais Lefort ve İtalya İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Profesör Antonio Stango da Türkiye’ye gelerek takip etmişti. Daha sonra hukuksuzluğu rapor hâlinde yayınlamışlardı.Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Avrupa Parlamentosu Üyesi ve AB Liberal Grup Dış İlişkiler Koordinatörü Hilde Vautmans da yaptıkları açıklamalarda davaya tepki gösterenler arasındaydı.Aralarında Solidarity With OTHERS ve Human Rights Foundation’ın bulunduğu birçok uluslararası insan hakları kuruluşu, Kız Çocukları Davası’na ilişkin yaptığı paylaşımlarda uluslararası toplumu ihlalleri kınamaya ve Türk halkıyla özgürlük hakkı konusunda dayanışma içinde olmaya çağırmıştı. Yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’deki ihlallerin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladılar.Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov, kız çocuklarının yargılanmasını kınarken, Yunanistan’ın en prestijli gazetelerinden Kathimerini konuyu sayfalarına taşımıştı. Amerikan haftalık haber dergisi Newsweek ise, eski NBA oyuncusu ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom’ın “Kız Çocukları Davası”ndaki hukuksuzluğu anlatan yazılarına yer vermişti.İstanbul’da, aralarında lise öğrencisi çocukların da bulunduğu 41 kişinin, dini faaliyette bulunmak, ders çalışmak, namaz kılmak, Kur’an okumak gibi suçlamalarla yargılandığı davada tutuklu son 2 kişi daha tahliye edildi. Ancak hukuksuz şekilde haklarında dava açılan 41 kişinin yargılandığı davaya, 13 Haziran’da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.