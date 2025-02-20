Kız Çocukları Davası'nı takip eden Amerikalı aktivist şok oldu:

Bold Medya'da yer alan habere göre Amerikalı insan hakları gözlemcisi Andrea Barron mahkemede ”Üniversitede islam’ın güzellikleri olarak öğrettiğim prensipler, terör suçlaması olarak karşıma çıktı. Anne ve kızı terörden yargılanıyor. Türkiye, kadına değer veren bir ülke, bu durum çok üzücü.” değerlendirmesinde bulundu.Kamuoyunda ‘Kız çocukları davası’ olarak bilinen ve aralarında 15 lise öğrencisinin de bulunduğu, 5’i tutuklu 41 kişinin Hizmet Hareketi'ne üye olmak suçlaması ile yargılandığı davayı uluslararası 3 gözlemci izledi. Bunlardan biri de Amerikalı insan hakları gözlemcisi Andrea Barron idi. İşkence mağdurları, göçmenler, kadın hakları, Yahudi-Müslüman işbirliği gibi konularda çalışan insan hakları aktivisti Andrea Barron, 18 Şubat Salı günü İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Kız Çocukları Davası’ndaki izlenimlerini paylaştı.Hem Aralık hem de Şubat ayındaki duruşmada hazır bulunan Andrea Barron, hakimlerin sorduğu soruların tuhaflığını şöyle anlattı: “Neden birisine fizik ve matematik dersleri veriyorsunuz? Neden birlikte fizik ve matematik öğreniyorsunuz? Ve düşündüm ki, aman Tanrım, keşke ben gençken bir gönüllü öğretmenle fen ve matematik çalışsaydım, Harvard Üniversitesi’ne girebilirdim. Genç kızların birbirlerine özel ders vermeleri ve birbirlerini okulda başarılı olmaları için teşvik etmeleri harika değil mi?”Salı günkü duruşmada da benzer tuhaflıkta sorular duyduğunu söyleyen Barron sözlerine şöyle devam etti: ”‘Ramazan’da birlikte iftar yapmanızı kim söyledi?’ ‘Neden birlikte Kur’an okuyordunuz?’ Ve düşündüm ki Türkiye dini özgürlüklerin olduğu bir ülke olmalı. İnsanların birlikte Kur’an okumasının nesi yanlış? Ve eğer bunun terörizmle ilgili bir dava olması gerekiyorsa hakim neden kimseye ‘hırsızlık yaptın mı?’, ‘silah aldın mı?’, ‘evinizde silah sakladınız mı?’ diye sormuyor?”Uluslararası gözlemciler; merkezi Washington’da olan International Center for Religion & Diplomacy (Uluslararası Din ve Diploması Merkezi) direktörü Rebecca Cataldi, Amerikalı insan hakları gözlemcisi Andrea Barron ve Paris Barosu’na kayıtlı ceza avukatı Anais Lefort’un da izlediği davanın bir sonraki duruşması 25 Nisan’da görülecek.