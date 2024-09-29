Kız çocukları davasının hakimi AKP'li çıktı: Salondan attığı Gergerlioğlu'na suç duyurusu yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEM Parti Milletvekili Gergerlioğlu, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Şenol Kartal’ın hakkında suç duyurusunda bulunarak yeni bir skandala daha imza attığını söyledi.





Bold'da yer alan habere göre Gergerlioğlu, ‘‘Zamanında Başakşehir AK Parti yönetiminde bir avukat olarak çalışırken aniden hakim olan ve iktidarın istediği kararlara imza atan, öncesinde de çok hukuksuz kararlara imza atan bir hakim olan Şenol Kartal bu sefer de bizim eleştirilerimize tahammül edememiş, bizi salondan çıkartmakla yetinmemiş ve hakkımda suç duyurusunda bulunmuş.’’ İfadelerini kullandı.







Birlikte bowling oynama, öğrenci evinde kalmak, iftar yapmak, Arefe gününde ‘1000 İhlas okuyun’ mesajı atmak gibi normal fiilleri ‘terör’ eylemi gibi gösteren ve yargılama sırasında sanıklara sorduğu skandal soruları eleştirdiği Mahkeme Başkanı Şenol Kartal tarafından duruşma salonundan çıkarttığını hatırlatan Gergerlioğlu şöyle konuştu:





”MİLLET ADINA MAHKEMEDEYDİM VE MİLLET ADINA ELEŞTİRDİM”

”İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Şenol Kartal hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Neden?. Çünkü hukuksuz bir yargılama yapıyordu ben de o duruşma salonunaydım ve yargılamayı eleştirmiştim. Yargılamayı eleştirmek suç olmuş arkadaşlar. Yeni bir şey daha duyduk. Şenol bey bir skandala daha imza attı. Çocukların birlikte bowling oynaması, ders çalışması, eğitim alması, birbirlerine Arefe günü ‘1000 ihlas okuyun’ mesajı atması ki bu Peygamber Efendimizin böyle bir hadisi vardır. Bunun gibi normal sıradan fiilleri ‘terör’ olarak yargılayan bir mahkemenin başkanıydı. Biz bu yargılamayı eleştirmiştik. En tabii hakkımdır, milletvekiliyim millet adına oradaydım ve millet adına eleştirdim. Bundan daha doğal ne olabilir? Hakimler istedikleri gibi esip gürleyecekler mi? Kimse kendilerini eleştirmeyecek mi? Bizi mevzuatta olmayan hukuksuz bir şekilde salondan çıkartmıştı. Biz de bunun için HSK’ya başvurup suç duyurusunda bulunmuştum.’’





Hakkında suç duyurusunda bulunan Mahkeme Başkanı Şenol Kartal’a hukuka dönmesi için çağrıda bulunan Gergerloğlu şunları söyledi:





”BAŞAKŞEHİR AK PARTİ YÖNETİMİNDE AVUKAT OLARAK ÇALIŞIRKEN ANİDEN HAKİM OLDU”

”Zamanında Başakşehir AK Parti yönetiminde bir avukat olarak çalışırken aniden hakim olan ve iktidarın istediği kararlara imza atan, öncesinde de çok hukuksuz kararlara imza atan bir hakim olan Şenol Kartal bu sefer de bizim eleştirilerimize tahammül edememiş, bizi salondan çıkartmakla yetinmemiş ve hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Şenol Kartal suç bastırmaya çalışıyor. Suçu ortada çünkü biz mevzuata aykırı işlem yaptığını söyledik ve yargılamayı usulünce eleştirdik. Hakim bey ne yapacağını bilemiyor büyük bir telaş içinde. Şenol Kartal buradan sana sesleniyorum; hukuksuz işlerine yeni hukuksuz işler katmakla meşgulsün. Hukuk fakültesinde okudun, mesleğine ihanet etme. ‘Hukukun üstünlüğü hatırla ve bu kadar iktidar yanlısı siyasi bir karar anlayış içinde olma’ diye sana sesleniyorum. Suç bastırmaya çalışma Şenol Kartal.”





NE OLMUŞTU?



AKP rejimin Hizmet Hareketi’ne düzenlediği nefret operasyonlarında birlikte top oynadıkları, ders çalıştıkları, AVM’de sinema izledikleri, Yemek Sepeti’nden sipariş verdikleri ve iftar yaptıkları gerekçesiyle haklarında ‘terör’ davası açılan aralarında 15’i lise öğrencisi kız çocuğu olan 41 kişi hakim karşısına çıkmıştı.





Çağlayan Adliyesi’nde aralarında liseli kız çocuklarının da olduğu üniversite öğrencileri ve ailelerinin ‘terör örgütüne üyelik’ suçlamasıyla yargılandığı davada ‘tanık’ olarak dinlenen öğrenci, savcılığın kendisine dayandırdığı ‘Fethullah Gülen’in videoları izletilmek istendi’ iddiasını yalanlamıştı. ‘Tanık’ öğrencinin böyle bir olaya şahit olmadığını, kızlara böyle bir telkinde bulunulduğunu da duymadığını söylemesi üzerine akıllara “Emniyet ve savcılık liseli kız çocuklarına ‘kumpas’ mı kurdu?” sorusunu getirmişti.





İstanbul Çağlayan’daki 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Kız Çocukları Davası’nı izleyen DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı eleştirilere tahammül edemeyen Mahkeme Başkanı Şenol Kartal, Gergerlioğlu’nu duruşma salonundan çıkartmıştı.







”HSK’YA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Hukuksuz bir yargılama yapıldığına dikkat çeken Gergerlioğlu, ”Bugün tekrar İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya katıldık. Fakat yargılama devam ederken, mahkeme hakimi, benim ismimi seslenerek salondan çıkmamı istedi. ‘Neden, çıkayım ben yerinde oturarak sessiz sedasız duruşmayı takip eden bir kişiyim’ dedim. Yargıç ‘dün akşam eve gittim sosyal medyaya baktım, benim yargılamamı eleştirmişsin’ dedi. Benin attığım tweetleri görmüş rahatsız olmuş. Duruşmaya ara verdiler bir süre sonra benim duruşma salonundan çıkarılmam için karar almışlar. Milletvekili duruşma salonuna girmesin diye 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapısına güvenlik personeli koymuşlar. Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey. Bakın, şu mahkemede ne kadar hukuksuz bir yargılama yapıldığı ortada görüyorsunuz. Biz bu hakim hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunacağız.” demişti.





11 KİŞİYİ TAHLİYE ETMİŞ, KARACİĞER NAKLİ OLAN ANNENİN TUTUKLUĞUNA DEVAM KARAR VERMİŞTİ





Çağlayan Adliyesi’nde görülen kız çocukları davasının 5. gününde ara karar çıkmış. Mahkeme Başkanı Şenol Kartal, aralarında 15 lise öğrencisinin bulunduğu 19’u tutuklu 41 kişinin yargılandığı davada 11 kişi tahliye etmişti.





İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal, karaciğer nakli olan parkinson hastası Aysu Bayram’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Aysu Bayram davada, yaşları 19, 15 ve 16 olan üç kızıyla birlikte yargılanıyordu.