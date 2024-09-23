Samanyolu Haber /Gündem / Kız Çocukları Davası'nın ilk gününde neler yaşandı: Gazeteciler anlatıyor /23 Eylül 2024 15:27

Kız Çocukları Davası'nın ilk gününde neler yaşandı: Gazeteciler anlatıyor

Daha şimdiden Türkiye'nin utanç davası olarak tarihe geçen Kız Çocukları Davası'nın ilk duruşması görülüyor. Gelişmeleri yakından takip eden gazeteciler duruşmayı Bold Plus'un YouTube kanalında yorumlayacak.

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İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde korkunç bir dava görülüyor. Duruşmada 12-17 yaşındaki 15 kız çocuğu polis zoruyla tanık olarak getirilerek aileleri aleyhine tanıklık yapmaları isteniyor. 

Bu çocuklardan bazıları şüpheli ve yaptıkları eylemler, AVM gezmek, birlikte yemek yemek, ders çalışmak olarak iddianamede tanımlanmış. Soruşturma kapsamında sanıklara “terör örgütü üyeliği” suçlaması yöneltiliyor. İlk günkü duruşmada nasıl bir yargılama yapıldı? Gazeteciler davayı ve ilk duruşma gününü Bold Plus'ın Youtube kanalında yorumluyor.


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