Samanyolu Haber /Gündem / Kız çocuklarına çıplak arama yapılmasına karşı çıkan anneye görüş yasağı verdiler /09 Aralık 2022 15:59

Kız çocuklarına çıplak arama yapılmasına karşı çıkan anneye görüş yasağı verdiler

Çıplak arama mağduru Ferda Öztürk, iki küçük kız çocuğuyla birlikte yaşadığı skandalı anlattı. Eşi Sincan Cezaevi'nde tutuklu olan Ferda Öztürk, kızlarının çıplak aranmasına karşı çıkıp şikayette bulununca 6 ay görüş yasağıyla cezalandırıldığını söyledi.

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Cezaevlerine girişte uygulanan çıplak arama işkencesi devam ediyor. Çıplak aramaya itiraz edenler ise “görüş yasağı” tehdidiyle karşı karşıya.

“KIZLARIM ÖZEL BÖLGELERİNE KADAR ARANDI”
Sincan Cezaevindeki eşini ziyarete giden Ferda Öztürk, 10 yaşındaki kızı ve 14 aylık bebeğinin “özel bölgelerine kadar” çıplak arandığını, bu duruma tepki gösterip şikayette bulunduğu için de 6 aylık görüş yasağıyla cezalandırıldığını duyurdu.

Öztürk’ün sosyal medyada yayınladığı videoda anlattıkları şöyle:

“Ferda Öztürk ben, Ankara’da oturuyorum. Eşim Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde. Eşime görüşe giderken, gardiyanlar X-Ray’den geçerken bize bağırıp üzerimize yürüdü.

“ÖNCE ÇIPLAK ARADILAR, SONRA HERKESTEN ÖZÜR DİLETTİLER”
‘Siz bu şekilde bize davranamazsınız’ dedim diye giriş kartımı istediler ve bizi bayan arama kabinine aldılar. Küçük kızımın yer yerini, özel bölgelerine kadar aradılar. Büyük kızımı diğer arama kabininde özel bölgelerine kadar çıplak arama yaptılar. Kabinden çıktıktan sonra bize, herkesten özür diletip öyle görüşe aldılar.

SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU
Görüşten çıktıktan sonra cezaevi müdürüyle görüşmek istememe rağmen beni müdürle görüştürmediler. Ben pazartesi savcıya gidip ifade verdim ve şikayetçi oldum.

6 AY GÖRÜŞ YASAĞI VERİLDİ
Bir hafta sonra görüşe gittiğimde 6 ay görüş yasağı aldığımı öğrendim, şikayetçi olduğum için.

Ben dava açtım, şu anda yargıya intikal etti. Mahkum yakınlığından ziyade bir anne için çok acı bir durum. Kız çocuklarının gözlerinizin önünde çıplak aranması, çok zalimce bir durum.”

GERGERLİOĞU, TBMM’DE GÜNDEME GETİRDİ
Öte yandan Ferda Öztürk’ün, çocuklarıyla yaşadığı çıplak arama işkencesini, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM genel Kurulu’ndaki konuşmasına dile getirmişti. Adalet Bakanı bekir Bozdağ’a seslenen Gergerlioğlu, “Ferda Öztürk Sincan L Tipi Cezaevine girerken 10 yaşındaki kızı ve 14 aylık bebeği çıplak aramaya uğradı; duyun bunu” ifadesini kullanmıştı.
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