Samanyolu Haber /Gündem / ‘Kız çocuklarına’ dünyadan destek: Yanınızdayız /27 Eylül 2024 21:50

‘Kız çocuklarına’ dünyadan destek: Yanınızdayız

İstanbul’da görülen utanç davasında yargılanan kız çocuklarına dünyadan destek mesajları geliyor. Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov, New York merkezli önemli bir insan hakları kurumu olan Renew Democracy Initiative (RDI) ve İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Antonio Stango, kız çocuklarına destek mesajı verdi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul’da görülen utanç davasında yargılanan kız çocuklarına dünyadan destek mesajları geliyor. Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov, New York merkezli önemli bir insan hakları kurumu olan Renew Democracy Initiative (RDI) ve İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Antonio Stango, kız çocuklarına destek mesajı verdi.

İstanbul’da görülen ve aralarında 15 lise öğrencisinin bulunduğu, 19’u tutuklu 41 kişinin yargılandığı kız çocukları davasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.



Satranç Ustası Kasparov Kız Çocuklarına Destek Verdi

Dünyaca ünlü satranç ustası Garry Kasparov, kız çocuklarına destek veren isimlerden biri oldu. Kasparov, eski NBA oyuncusu ve insan hakları savunucusu Enes Kanter Freedom’ın attığı tweeti alıntılayarak kız çocuklarına destek mesajı paylaştı. Freedom, “Bu ACİL! 13 ila 17 yaşlarındaki 15 kız çocuğu gözaltına alındı ve Türkiye’de siyasi cadı avında kardeşlerine ve ebeveynlerine karşı ifade vermek üzere mahkemeye çıkarılacaklar. Dünya, Türk mahkemelerine güçlü bir mesaj gönderin” çağrısında bulunmuştu. Kasparov, bu mesajı alıntılayarak sosyal medyada paylaşmasının ardından binlerce teşekkür aldı.



“Erdoğan’ın Zulmettiği Genç Kızların Yanındayız”

New York merkezli önemli bir insan hakları kurumu olan Renew Democracy Initiative (RDI) de insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom’ın kız çocukları davasıyla ilgili tweetini alıntılayan bir başka kurum oldu. RDI, sosyal medya hesabından “Erdoğan’ın şu anda zulmettiği genç kızların yanındayız! Diktatörlerin yaptığı budur” şeklinde bir paylaşım yaptı.



“İtalya Parlamentosu’nda Gündeme Getireceğim”

İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Antonio Stango, duruşmanın ilk gününden beri kızların yargılandığı utanç davasını yakından takip ediyor. KHK’lı TRT spikeri Sırrı Er’e konuşan Prof. Dr. Stango, “Mahkeme başkanının kız çocuklarına suçla ilgili soru sorduğunu duymadım. Bazen yaşları çok küçük olan sanıkları korkutabilecek şekilde davrandı. ‘Savcı neden yukarıda hâkimlerle oturuyor? Savcı ve diğer iki üye hâkim neden duruşmada hiç konuşmuyor? Başkan tek başına bütün yargılamayı yapıyor’ şeklinde bir görüntü var. Bu davayı önümüzdeki günlerde İtalya Parlamentosu’nda gündeme getireceğim” dedi.
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