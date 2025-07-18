Kız çocuklarına skandal soru: '15 Temmuz'da ne yapıyordunuz?'

Sabah saatlerinde Kız Çocukları Davası için duruşma salonu önünde büyük bir kalabalık toplandı.





Son duruşmada savcılık, yargılanan 41 kişinin tamamı için terör suçlamasıyla ceza talep etmişti. Sanıklardan 15’i lise öğrencisi… Çocuklar birlikte ders çalışmak, ‘Yemek Sepeti’nden ortak sipariş vermek, birlikte sinemaya gitimek gibi günlük aktiviteleri nedeniyle ‘terör örgütü üyeliği’ ile suçlanıyor.









41 kişinin yargılandığı davayı takip edenler arasında DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve uluslararası gözlemciler de takip etti.









MAHKEME BAŞKANI DURUŞMAYA KATILMADI

Duruşma saati geldiğinde mahkeme başkanının izinli olduğu ve duruşmaya üyelerden birinin başkanlık edeceği açıklandı. Mahkeme başkanı olmaksızın heyet toplandı. Ancak mahkeme başkanı olmaksızın oluşturulan yeni heyetin karar alamayacağı itirazları yapıldı. İtirazların ardından yeni heyetin savunmaları alacağı ancak kararı vermeyeceği belirtildi.





'SUÇUM EŞİMİ ARABAYLA BİR YERE BIRAKMAK'

Ardından yoklama yapıldı ve savunmaların alınmasına başlandı. Sanık A.G savunmasında "Benim bu dosyada olmamın tek gerekçesi eşimi arabayla bir yere bırakmam iddiasıdır. Suç olduğumu nasıl ispat edeceğimi bilmiyorum" derken bir başka sanık arkadaşından ikinci el bir çamaşır makinası aldığını ve hakkındaki yegane suçlamanın da bu olduğunu belirtti.





ÇOCUĞUNU İFTAR GÖTÜRMEK, DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ VERMEK DE TERÖR SUÇU(!)

Sanıklardan G.Ş eşi ve kızıyla yaptığı görüşmelerin iddianamede yer aldığını ve bu görüşmelerin suç olarak dosyaya konduğunu söyledi. Sanık 'Kızlarımı iftar programına götürdüğüm için suçlandım. Kızım için doğum günü partisi düzenlemekten başka birşey yapmadım ifadelerini kullandı.





'TERÖR SUÇU İŞLEMEK İÇİN ÇOK YAŞLIYIM'

Bir başka sanık ise hakkındaki suçlamanın torununa İngilizce dersi aldırmak olduğunu vurguladı. 'Pazar günü 1 saat İngilizce dersi alınırken torunumun yanında oldum. Terör suçu işlemek için çok yaşlıyım. Ne yapabilirim ki!' ifadelerini kullandı.





GEÇİNMEK İÇİN DERS VERDİ, KENDİNİ SANIK SANDALYESİNDE BULDU

İngilizce dersi verdiği için tutuklanan sanık ise "Geçinmek için özel ders vermek zorundayım. Ancak ben özel ders verdiğim için örgütsel faatiyette bulunmakla suçlanıyorum. Bu suçlama gerekçe gösterilerek tutuklandım" dedi.





'BERAAT ETTİM ANCAK HALA POTANSİYEL SUÇLUYUM'

Bir baska sanık 'KHK'yım korkutan eski tanıdıklarımla bile görüşemiyorum. Yargıtay kararımı bozdu ancak hala potansiyel suçlu kabul ediliyorum. KHK'lı olarak başka biriyle görütştüğüm için onu da suç saydılar' diyerek mağduriyetini ortaya koydu.





POLİSLERİN BECERİKSİZLİĞİ BİLE SANIK ALEYHİNE 'TERÖR SUÇU' YAZILDI

İddianameye sözde suç olarak konulan bir başka detay ise pes dedirtti. İddianamaye giren bilgiye göre polisler gizli bir şekilde otomobille takip ettikleri sanığı kaybettiler. Polis açısından bir skandal olan bu durum iddianameye 'örgütsel faaliyet' olarak kaydedildi.





'DERS ÇALIŞMAKTAN VE DİNİ FAALİYETTEN SUÇLANIYORUZ'

Bir başka sanık ise "Ders çalışmamız ve dini faaliyetlerimiz terör örgütü eylemi olarak kabul edilmiş" diyerek hakkındaki iddialara itiraz etti.





Sanık kürsüsündeki isimlerin ardından avukatlar savunmalarını yaptılar. Avukatlar hayatın normal akışındaki eylemlerin bir terör eylemi olarak gösterilmesine ve iddianameye bu şekilde konulmasına tepki gösterdiler.





"15 TEMMUZ'DA NE YAPIYORDUNUZ"

Diğer yandan bir başka avukat ise 15 Temmuz sorgusuna dikkat çekti. Avukatın verdiği bilgiye göre henüz 18'li yaşlarda olan çocuklara "15 Temmuz'da ne yapıyordunuz" diye soruldu. Oysa ki bu çocuklar 15 Temmuz 2016'da henüz 9-10 yaşlarındaydı.





DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların alınmasının ardından heyet karar için 10 dakikalık ara verdi. Aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti adli kontrol kararlarının devamına ve savunmasını yapmayan sanıklara son kez süre verilmesine karar verdi.





Dava 18-19 Eylül 2025 saat 10:00'a bırakıldı.





NELER OLMUŞTU

7 Mayıs 2024’te İstanbul’da düzenlenen bir operasyonla, aralarında 13-17 yaş arası lise öğrencisi kız çocuklarının ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı. İnsanlar, günlük aktiviteleri nedeniyle “terör örgütü üyeliği” ile suçlandı. İddianamede, sanıkların birlikte ders çalışması, öğrenci evinde kalmaları, bowling oynamaları, sinemaya gitmeleri, Yemek Sepeti’nden yemek siparişi vermeleri, Marmara Park AVM’de buluşmaları, piknik yapmaları gibi sıradan aktiviteler “terör eylemi” olarak nitelendirildi. Ancak iddianamede yer alan suçlamalar, günlük aktiviteler ve sosyal etkileşimler üzerine kurulu olduğu için kamuoyunda büyük tepki topladı…