Kız kardeş iddiası: 'Kim Jong-un Covid'i ağır atlattı, Güney Kore virüsü ülkemize bulaştırdı'

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kim'in Covid salgınında hastalığı ağır geçirdiğini açıkladı.







Üst düzey bir yetkili olan Kim Yo-jong, erkek kardeşinin sağlığıyla ilgili “Yüksek ateşle ciddi şekilde hastalanmasına rağmen pandemiyle mücadelenin sonuna kadar halkı yüzüstü bırakmayı bir an olsun aklından geçirmedi” dedi. Kim ayrıca Güney Kore'yi kuzeye Covid virüslü propaganda broşürleri göndererek ülkeye virüsü bulaştırmakla suçladı ve buna sert yanıt vereceklerini belirtti.





Pandeminin başından beri sınırlarını kapatarak çok katı Covid önlemlerini hayata geçiren Kuzey Kore, pandeminin dünyaya yayılmasından iki yıl sonra mayısta ülkedeki ilk Covid vakalarının tespit edildiğini duyurmuştu. Devlet Başkanı Kim, ülkede patlak veren Covid-19 pandemisine karşı zafer ilan etmiş, ülkede virüs kaynaklı 74 ölüm gerçekleşmesini “mucize” diye nitelemişti.