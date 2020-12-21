Kız kardeşine danışıyor

Merkel, yakın akrabalarının kamuoyuna çıkmamaları konusunda da oldukça başarılı oldu. 70 yaşındaki Prof. eşi Joachim Sauer, kamuoyunda çok az görüldü. 15 yıllık başbakanlık döneminde Merkel’in eşi yılda bir veya en fazla iki kez yanında yer aldı. Gözlerden uzak bir hayat sürdürmeyi seçti. Merkel’in bir kız kardeşinin olduğunu da neredeyse pek kimse bilmiyor. Merkel’in ergoterapi uzmanı kız kardeşi Irene, şimdiye kadar hiç başbakanın yanında görünmedi. Öyle ki, kamuoyuna da neredeyse hiçbir fotoğrafı ve görüntüsü de yansımadı.

Hürriyet'in Der Spiegel'den aktardığına göre Başbakan Merkel’in korona krizi döneminde en çok önerilerini dinlediği kişinin kız kardeşi Irene olduğunu yazdı. Irene’nin varlığı da böylece geniş kitlelere duyuruldu. Dergi, Merkel’in kız kardeşinden öneriler aldığını şu sözlerle yazdı: “İyi korunan başkanlık binasında gerçekle bağının kopmaması için Berlin’de ergoterapi uzmanı olarak çalışan kız kardeşiyle sık sık görüşüyor.” Dergi, Merkel’in, siyasetle ilgili olmayan konularda kız kardeşine danıştığını da yazdı.







HEP TEMKİNLİ DAVRANDI





Başbakan Merkel, Almanya’da korona krizi başladığı ilk dönemden itibaren hep sıkı önlemler alınmasını savundu ve halka karşı şeffaf oldu. “Ülkenin nüfusunun yüzde 60-70’ine koronavirüs bulaşabilir” diyerek yaşanan salgının tehlikesine dikkati çeken Merkel, eyalet başbakanlarını da 28 Ekim’de kısmi kapanma konusunda ikna etmişti. Geçen hafta ise aldığı kararla 16 Aralık - 10 Ocak arasındaki yaklaşık 3.5 haftalık sürede, marketler, eczaneler, doktor muayeneleri ve bisiklet tamirciler gibi dükkânların dışında tüm perakende satış mağazalarının kapanması kararı almıştı.