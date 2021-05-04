Samanyolu Haber /Gündem / Kız Kulesi'nin mülkiyeti el değiştirdi /04 Mayıs 2021 21:31

Kız Kulesi'nin mülkiyeti el değiştirdi

Galata Kulesi’nin ardından Kız Kulesi’in de mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti. Hamoğlu Holding’in işlettiği Kız Kulesi yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mülkiyetinde bulunan tarihi Galata Kulesi’ni büyükşehir belediyesinin elinden almıştı. Mülkiyeti İBB’de bulunan ve Hamoğlu Holding’in işlettiği Kız Kulesi de, yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.
 
Ulaşımın Salacak ve Ortaköy’den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek. Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

Kızkulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding’e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı. Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.
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