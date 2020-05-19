Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Öğrencilerden biri yayınladığı videoda, “Ben burda birkaç arkadaşımla kalan bir öğrenciyim. Hazırlandığım bazı sınavlar var, tıpkı arkadaşlarımın hazırlandığı gibi. Ama bizleri sokağa atmak istiyorlar, bununla tehdit ediyorlar. 20 Mayıs’a kadar bize süre verdiler, boşaltın dediler. Gücünüz birkaç talebeye mi yetti, birkaç öğrenciye mi yetti yani? Adana’nın bu sıcağında biz sokakta ne yapacağız, nereye gideceğiz? Ailemize kavuşmanın hayallerini kurarken, bayramda onların yanına gitmeyi düşünürken siz bizi sokağa atacaksınız, bunun derdine düştük. Allah’tan reva mıydı bu yaptığınız? Siz bize bunu yaşattınız, ben dilerim ki Rabbimden siz de aynısını yaşayasınız” şeklinde konuştu.







KUYTUL: ZULÜM DÖNEMİ OLARAK TARİHE GEÇECEKSİNİZ





Alparslan Kuytul ise yaptığı açıklamada, “Hiç bir suçu ve günahı olmayan, ev tutmuş oturan, üniversiteye giden talebelere mi gücün yetiyor? Ev mi yok? Başka yerde ev kiralar otururlar. Ama siz bu yaptığınızla “Zulüm dönemi” olarak tarihe geçeceksiniz” ifadelerini kullandı.





GERGERLİOĞLU: KUYTUL’A YAPTIKLARI ZULME DOYAMAYANLAR ÖĞRENCİDEN HIRSINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da öğrenci evlerinin boşaltılmak istenmesini “zulüm” olarak niteleyerek, “Adana’nın bu sıcağında sırf Furkan Vakfı üyesidir diye onları sokağa atmak istiyorlar..! Alpaslan Kuytul’a yaptıkları zulme doyamayanlar öğrenciden hırsını çıkarmaya çalışıyor. Ayıptır, günahtır, haramdır yaptığınız, utanın!!!” dedi.