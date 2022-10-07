Samanyolu Haber /Gündem / Kız yurdunda korkunç ölüm: Terastan düşüp demirlere saplandı! /07 Ekim 2022 11:05

Kız yurdunda korkunç ölüm: Terastan düşüp demirlere saplandı!

İstanbul Sarıyer'de özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşen yabancı uyruklu kadın, yaşamını yitirdi. Korkuluklara saplanan cesedi görenler manzaraya dayanamadı fenalaştı.

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Korkunç olay, Sarıyer Ayazağa’da bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düştü.

CESEDİ KORKULUKLARDAN ÇIKARAMADILAR

Yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız, feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen kızın cesedi korkuluklardan çıkarılamadı. Korkuluk demirleri kesilerek demirlikle beraber kızın cesedi ambulansa konuldu.

SAĞLIK GÖREVLİSİ DE DAYANAMADI

Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık görevlilerinden biri ise fenalaştı. Sağlık görevlisine arkadaşları müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izlerken, yurttaki öğrencilerden bazıları ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bazı öğrenciler de valizleriyle birlikte yurttan ayrıldı.

Genç kızın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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