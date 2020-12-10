Kızamık ne kadar mutasyona uğruyorsa o kadar...

Sputnik Ajansı'nda yer alan habere göre İ. M. Seçenov Birinci Tıp Üniversitesi Mikrobiyoloji, Viroloji, İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Vitaliy Zverev, koronavirüs (Kovid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele konulu uluslararası araştırma ve uygulama konferansındaki konuşmasında, “griple karşılaştırıldığında, koronavirüsün mutasyon eğilimi, grip virüsününkinden 30 kat daha düşük” ifadesini kullandı.







Koronavirüsün değişkenliğinin kızamıktan “biraz daha fazla” olduğunu anlatan Zverev, tespit edilen 2 koronavirüs mutasyonunun “savaştığımız, ilaç geliştirdiğimiz ve antikor oluşturmaya çalıştığımız proteinlerin yapısını hiçbir şekilde değiştirmediğini” söyledi.





Bununla birlikte koronavirüsün başka bir sorunu olan “rekombinasyon eğilimi” ve diğer virüslerle etkileşime işaret eden Rus bilim insanı, bu enfeksiyonunun üstesinden geleceklerinden emin olduğunu belirterek önümüzdeki yılda beklenmesi gereken ilaçların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.