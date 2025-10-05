Kızartmalarda zeytinyağı kullanılır mı?

Ayçiçek, kanola ve diğer bitkisel yağlar genellikle “aşırı işlenmiş” oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak Forouhi, bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor.





Zeytinyağı, özellikle sızma türü, antioksidan açısından çok zengin olsa da düşük dumanlanma noktası nedeniyle yüksek ısıda kızartmalara uygun değil.





Cambridge Üniversitesi’nden halk sağlığı profesörü Nita Forouhi, BBC’ye yaptığı açıklamada, hiçbir yağın “tek başına mucizevi” olmadığını vurguladı ve yemeklik yağlarla ilgili yaygın üç yanlışı düzeltti.Bu yağların doymuş yağ oranı düşük, buna karşın tekli ve çoklu doymamış yağlar (omega-3 ve omega-6) açısından zengin olduğunu vurgulayan uzman, “Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine bu yağları kullanmak kalp hastalığı riskini azaltabilir” diyor.Uzmanlar, salatalar ve yemeklerin son dokunuşlarında sızma zeytinyağının ideal olduğunu, ancak patates veya balık kızartmak gibi işlemler için ayçiçek yağı ya da bitkisel yağların daha güvenli tercih olduğunu belirtiyor.Ayçiçek, kanola veya sade zeytinyağıSızma zeytinyağıBitkisel veya ayçiçek yağıSusam, hindistancevizi veya avokado yağıProf. Forouhi, “Sağlık için tek bir yağa odaklanmak yerine, beslenme düzeninin bütününe bakmak daha doğru. Tadı, maliyeti ve kullanım amacını düşünerek çeşitlilik yaratmak en iyisi,” diyor.