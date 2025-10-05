Samanyolu Haber /Sağlık / Kızartmalarda zeytinyağı kullanılır mı? /05 Ekim 2025 12:28

Kızartmalarda zeytinyağı kullanılır mı?

Süpermarket raflarında ayçiçekten zeytinyağına, avokado ve hindistancevizi yağına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Ancak “hangisi en sağlıklı?” sorusu hâlâ birçok kişinin kafasını karıştırıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden halk sağlığı profesörü Nita Forouhi, BBC’ye yaptığı açıklamada, hiçbir yağın “tek başına mucizevi” olmadığını vurguladı ve yemeklik yağlarla ilgili yaygın üç yanlışı düzeltti.

1. Ayçiçek yağı ve bitkisel yağlar zararlı değil

Ayçiçek, kanola ve diğer bitkisel yağlar genellikle “aşırı işlenmiş” oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak Forouhi, bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor.

Bu yağların doymuş yağ oranı düşük, buna karşın tekli ve çoklu doymamış yağlar (omega-3 ve omega-6) açısından zengin olduğunu vurgulayan uzman, “Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine bu yağları kullanmak kalp hastalığı riskini azaltabilir” diyor.

2. Zeytinyağı kızartmalarda dikkatli kullanılmalı

Zeytinyağı, özellikle sızma türü, antioksidan açısından çok zengin olsa da düşük dumanlanma noktası nedeniyle yüksek ısıda kızartmalara uygun değil.

Uzmanlar, salatalar ve yemeklerin son dokunuşlarında sızma zeytinyağının ideal olduğunu, ancak patates veya balık kızartmak gibi işlemler için ayçiçek yağı ya da bitkisel yağların daha güvenli tercih olduğunu belirtiyor.

Hangi yağ ne zaman kullanılmalı?

Günlük yemekler: Ayçiçek, kanola veya sade zeytinyağı

Salata ve soğuk yemekler: Sızma zeytinyağı

Derin kızartmalar: Bitkisel veya ayçiçek yağı

Lezzet çeşitliliği için: Susam, hindistancevizi veya avokado yağı

Prof. Forouhi, “Sağlık için tek bir yağa odaklanmak yerine, beslenme düzeninin bütününe bakmak daha doğru. Tadı, maliyeti ve kullanım amacını düşünerek çeşitlilik yaratmak en iyisi,” diyor.
