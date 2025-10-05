Kızartmalarda zeytinyağı kullanılır mı?

1. Ayçiçek yağı ve bitkisel yağlar zararlı değil
Ayçiçek, kanola ve diğer bitkisel yağlar genellikle “aşırı işlenmiş” oldukları gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak Forouhi, bu iddiaları destekleyen bilimsel bir kanıt olmadığını belirtiyor.
Bu yağların doymuş yağ oranı düşük, buna karşın tekli ve çoklu doymamış yağlar (omega-3 ve omega-6) açısından zengin olduğunu vurgulayan uzman, “Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine bu yağları kullanmak kalp hastalığı riskini azaltabilir” diyor.
2. Zeytinyağı kızartmalarda dikkatli kullanılmalı
Zeytinyağı, özellikle sızma türü, antioksidan açısından çok zengin olsa da düşük dumanlanma noktası nedeniyle yüksek ısıda kızartmalara uygun değil.
Uzmanlar, salatalar ve yemeklerin son dokunuşlarında sızma zeytinyağının ideal olduğunu, ancak patates veya balık kızartmak gibi işlemler için ayçiçek yağı ya da bitkisel yağların daha güvenli tercih olduğunu belirtiyor.
Hangi yağ ne zaman kullanılmalı?
Günlük yemekler: Ayçiçek, kanola veya sade zeytinyağı
Salata ve soğuk yemekler: Sızma zeytinyağı
Derin kızartmalar: Bitkisel veya ayçiçek yağı
Lezzet çeşitliliği için: Susam, hindistancevizi veya avokado yağı
Prof. Forouhi, “Sağlık için tek bir yağa odaklanmak yerine, beslenme düzeninin bütününe bakmak daha doğru. Tadı, maliyeti ve kullanım amacını düşünerek çeşitlilik yaratmak en iyisi,” diyor.