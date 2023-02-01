Samanyolu Haber /Gündem / Kızıl Meydan’da bu da oldu ya! /01 Şubat 2023 21:34

Kızıl Meydan’da bu da oldu ya!

Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin’in bulunduğu tarihi Kızıl Meydan’da ilginç bir olay yaşandı. ABD vatandaşı bir kadın, Kızıl Meydan’da buzağı gezdirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

TASS’ın haberine göre, 34 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Alicia Day adlı genç kadın, buzağıyı online alışveriş sitesinden satın aldığını, gezdirmek için dışarı çıkardığını, buzağıya Kızıl Meydan'ı göstermeye karar verdiğini ve onunla yürüyüşe çıktığını söyledi.

ABD’li genç kadın, gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

Hakkında "Toplantı, miting, gösteri, alay veya grev düzenleme için yerleşik prosedürün ihlali" başlıklı bir idari cezai protokol düzenlendi. ABD’li genç kadın, mahkemeye çıkarılacak. Karar olarak, 15 gün idari tutuklama, para cezası veya zorunlu çalışma cezalarından birisi ile karşı karşıya kalabilir.

ABD’li Alicia Day’in bu şekilde dikkat çeken davranışı ilk değil. Bilindiği üzere daha önce bir hayvan savunucusu olarak ünlenmişti. 2019'da İngiliz Daily Mail, ABD’li kadının Jixie Pixie adlı bir domuzu Devon'daki bir çiftlikte kesilmekten kurtardığını ve ardından Londra'da küçük bir apartman dairesinde yaşaması için eve getirdiğini, ayrıca evcil hayvanı yürüyüşe, metroya ve bir restorana götürdüğünü yazmıştı.

Genç Kadın’ın Kızıl Meydan’ın çok uzağında Moskova yakınlarındaki Reutov'da yaşadığı tespit edildi.
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