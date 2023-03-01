Kızılay 2021'deki skandalıyla gündemde. Uçak değil paralar uçmuş

Kerem Kınık’ın yönetimindeki Kızılay her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. Çadır ve konserve satılması ise kurumunun ilk vukuatı değil.





BirGün'den İsmail Arı'nın 20 Haziran 2021 tarihli haberine göre Kızılay, 2017 yılında Yemen’de meydana gelen kolera salgını için 10 ton gıda ve 46 ton ilaç yardımı göndermek üzere 245 bin dolar peşin ödeme bedeliyle Merkür Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile protokol imzalayarak kargo uçağı kiraladı. Kızılay yardım malzemelerini 27 Haziran 2017’de paketleyerek yüklemeye hazır hale getirdi. Kiralanan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerek ilaç ve gıda malzemeleri yüklemek ve Aden Havalimanı’na hareket etmek için hazırlığa başladı.





UÇUŞ İZNİ ALAMADILAR

Ancak, üst uçuş izni vermesi gereken Suudi Arabistan Koalisyon Güçleri’nin uçuş izni vermemesi nedeniyle yardım malzemeleri hava yoluyla gönderilemedi. Kızılay da uçağı kiraladığı Merkür Uluslararası Taşımacılık Şirketi’ne ödediği 245 bin doları geri alabilmek için dava açtı. Davanın görüldüğü 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Kızılay’ın dava açtığı havacılık şirketinin avukatı şunları sıraladı: “Uçuş izni alınması Kızılay’ın yükümlülüğündeydi. İmzalanan sözleşmede bu iznin zamanında alınamaması ve bu nedenle uçuşun iptal edilmesi halinde, havacılık şirketinin kiralama ücretinin tamamına hak kazanacağı belirtilmişti. Müvekkilim sözleşmeden kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini süresi içinde ve usulen yerine getirdiğini ve açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir.” Toplanan ve sunulan deliller ile bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Kızılay’ın kargo uçağı kiralandığı havacılık şirketinin, uçağı belirlenen havalimanında, belirlenen saatte hazır hale getirdiğini ve bir kusurunun olmadığını belirtti. Suudi Hava Kuvvetleri’nden izinlerin alınmasının Kızılay’ın sorumluluğunda olduğu, izinlerin zamanında alınmaması halinde havacılık şirketini aldığı parayı geri vermeme hakkı olduğu vurgulandı.





72 BİN TL’LİK MASRAF

Mahkeme, Kızılay’ın ödediği 245 bin doları geri talep edemeyeceğini belirterek davanın tümden reddine karar vererek tam 72 bin 549 TL’lik vekalet ücretinin Kızılay tarafından Merkür Havacılık Şirketi’ne ödemesine ve yargılama giderlerini de Kızılay’ın ödemesine oybirliğiyle karar verdi.





GEMİYLE GÖNDERİLDİ

Uçakla insani yardım malzemelerini gönderemeyen Kızılay yönetimi de çareyi denizyolunda buldu. İlaç ve gıda malzemeleri karayolu ile İskenderun Limanı’na gönderildi ve kiralanan yük gemisine yüklendi. İskenderun Limanı’nda 10 Temmuz 2017 tarihinde de tören yapılarak yardım malzemeleri Yemen’in Aden Limanı’na uğurlandı.





KIZILAY "GERİ ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Kızılay tarafından 2019 yılında yapılan açıklamada, uçağın kiralandığı şirket ile hukuki süreç başlatıldığı ve 245 bin doların “büyük ihtimalle geri alınacağı” öne sürülmüştü.