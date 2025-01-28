Kızılay, 89 yaşındaki kadının servetine çöktü

Hatta 89 yaşındaki kadın için İzmir Çiğli Devlet Hastanesi’nden “Bir hastalığı bulunmadığı ve tıbben işlem yapma yetkisi olduğuna ve akli dengesinin de yerinde olduğuna dair” rapor alındı.









YAŞANANLARI ANLATMIŞ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre depremde çadır satan, iktidara yakın şirketlerin “vergiden kaçınmasına” imkan sağlayan Kızılay ile ilgili tartışmalara konu olacak bir hukuk mücadelesi sürüyor.Zehra Özizmirli, 89 yaşındayken 2021 yılında ölen annesi ve babası için, “hayır amaçlı” olarak iki dairesini Kızılay Karşıyaka Şubesi’ne bağışlamak istedi. Ancak iddialara göre Kızılay yöneticileri, kadını "kandırarak" büyük bölümü Manisa’da bulunan 22 dükkân, arazi ve daireden oluşan tüm servetini Kızılay’a bağışlamasını sağladı.Tüm mal varlığı elinden alınan Zehra Özizmirli durumu anladığında kızı ile birlikte Kızılay’a karşı hukuk mücadelesi başlattı. Dava sürecinde Kızılay’ın Karşıyaka 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği beyanda şöyle denildi:“Zehra Özizmirli, 27 Eylül 2021 tarihinde hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür iradesi ile Kızılay Şube Başkanlığı’nı arayarak gayrimenkul bağışı yapmak istediğini ve bu konuda bilgi almak istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine kurumun Şube Başkanı Kamil Karadeniz kendisi ile iletişime geçmiştir. Kurum yetkilileri tarafından davacı ile tanışmak, bağış ile ilgili bilgi almak amacıyla aynı gün içerisinde davacının İzmir -Bostanlı adresindeki evi şube sekreteri ve personeli tarafından bilgi vermek amacıyla ziyaret edilmiştir. Davacı bağış işlemlerinde kızının itirazları ile karşılaşmamak için işlemlerin hızlıca yapılmasını istemiştir. Bu gelişmeler üzerine davacının kendi isteği üzerine yapılan tespitler doğrultusunda Zehra Özizmirli’nin bağış alma işlemleri müvekkil kurum tarafından başlatılmıştır.Müvekkil Türk Kızılay’ına gayrimenkul, arsa ve hisselerini bağışta bulunmak isteyen davacı Zehra Özizmirli’nin bağış işlemlerinin başlaması için Türk Kızılay Genel Merkez Bağış alma prosedürleri gereği 29 Eylül 2021 tarihinde kendisinden, kendi el yazısı ve ıslak imzası ile bağışta bulunma dilekçesi alınmıştır. Alınan dilekçe gereği bağış kabulü/onayı için Müvekkil kurum genel merkezine bildirilmiştir. Akabinde müvekkil kurumun gayrimenkul bağış yönetim direktörlüğü, bağış yapılacak olan yerlerin araştırmasını yaparak herhangi bir sakınca olmadığı tespit etmiştir. Bununla beraber bağış alma süreci başlatılmış olup, bu süreçte müvekkil kurum tarafından davacı sürekli ziyaret edilerek ihtiyaçlarının karşılanması ve taleplerinin yerine getirilmesi müvekkil kurum tarafından sağlanmıştır.”Ayrıca Kızılay, Özizmirli’nin kızının kötü muamelesine maruz kaldığını da iddia etti.Zehra Özizmirli, hayatını kaybetmeden önce yaşadıklarını yakınlarına ve avukatlarına anlattı.Özizmirli, videoya da kaydedilen konuşmasında şunları dedi:"Ben şimdiye kadar Kızılay’a çok yardım ettim, hâlâ mektuplarım vardır. Bana tebrik mektupları gönderdiler. Ben dedim Kızılay’a gideyim. Komşularıma ‘bana Kızılay’ın adresini bulur musunuz?’ dedim adresi buldular. İki daire için gittim. ‘Annem, babam için iki daire vereceğim Kızılay’a dedim. İki daireyi alıyor, sonra bana haber vermeden bütün mallarımı araştırmış. Benim bilmediğim babamın tarlalarını bulmuş, araştırmış. Geldi bana dedi ki ‘Zehra teyze Alaşehir’de malın çok ne yapacaksın bu yaştan sonra, onların da hepsini Kızılay’a devrettim’ dedi. Bunları bana sormadan yapmış. ‘Senin artık hiçbir malını bırakmadım, ne kadar malın varsa hepsini Kızılay’a bağışladım’ dedi. Ben orada yığılıvermişim masaya. ‘Ben ne yiyeceğim şimdi oğlum’ dedim. ‘Sana biz bakacağız’ dedi. ‘Ben nasıl geçineceğim’ dedim. Yemiyorum içmiyorum üzülüyorum şimdi. Ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu.”Özizmirli hukuk mücadelesi sürerken 12 Ağustos 2024’te, 92 yaşındayken yaşamını yitirdi. Kızılay’a açılan iki davadan biri için ret kararı geldi ve karara itiraz edildi. Diğer dava ise sürüyor.