Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay’a: Yurt dışındaki işleriniz bittiyse Türkiye’ye de uğrayın /24 Mart 2020 15:34

Kızılay’a: Yurt dışındaki işleriniz bittiyse Türkiye’ye de uğrayın

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında maske sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Erbil'e 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımı yaptığını duyurdu.

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Elazığ depreminin hemen ardından vatandaştan maddi yardım isteyerek tepkilerin odağına oturan Türk Kızılayı şimdi de korona virüs salgınında pasif durumda olmakla eleştiriliyor.  Vatandaşlar Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’e “Birçok doktor ve sağlık personeli maskesinin olmadığını söylerken neden Erbil’e maske veriyoruz?” diye konuştu.

KIZILAY: ENDONEZYA’DA BİR CAMİ DEZENFEKTE EDİLDİ 

Öte yandan önceki gün Türk Kızılayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından Endonezya’da bir caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Kızılay mesajında, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Endonezya Kızılhaçı tarafından yapılan talep neticesinde Raodha camisinin ilaçlaması ve temizliğini Endonezya’daki ekiplerimiz ile yaptık” denildi.

‘SEVGİLİ KIZILAY…SEN KİMİN KIZILAYISIN?’ 

Sözcü’den Deniz Ayhan‘ın haberine göre, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, “Sevgili Kızılay, yurt dışındaki işleriniz bittiyse artık Türkiye’ye de uğrayın, Corona virüsle enfekte 1236 oldu, belki lazım olursunuz” diyerek tepki gösterdi. “Kızılay’ın 3-5 cılız etkinlik dışında sahada olmadığını” ifade eden Oğan, “Artık anlamakta zorlanıyoruz. Sen kimin Kızılayısın?” diye de sordu.

TTB GÜNLERDİR UYARIYOR: KORUYUCU MALZEME YOK

Türk Tabipler Birliği (TTB) günlerdir yaptığı açıklamalar ile koruyucu malzeme eksikliğine dikkat çekiyor:  “Ankara’nın en eski üniversite hastanelerinden birinde bir haftalık maske, eldiven stoğu kalmış durumda, sıkıntı büyük. Sağlık personelini koruyamazsanız, toplum sağlığı bütünüyle tehlikeye girer” demişti.
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