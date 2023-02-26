Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay Başkanı çadır skandalını kabul etti /26 Şubat 2023 17:29

Kızılay Başkanı çadır skandalını kabul etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık , Kızılay'ın AHAP'a çadırları parayla verdiklerini kabul etti Katıldığı televizyon programında Kınık , 2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik dedi

SHABER3.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem  olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. AHBAP söz konusu bilgileri doğrularken Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi. 


Kızılay'ın çadır satışı ve söz konusu açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yaralarını saran Kızılay'dan, deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a... Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar" dedi.Kınık, “çadır satışı” iddialarına ilişkin olarak "2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik" açıklamasını yaptı ve "Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satmasına sosyal medyada tepki yağdı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yaralarını saran Kızılay'dan, deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a... Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan mesajında, "Depremde milletimiz soğukta çadır ararken elinde bulunan 2050 çadırı bölgeye göndermeyip satmak ihanettir. Buna isyan etmek yetmez, hesap sormak gerekir! Bu vicdansızlığa imza atan Kızılay yöneticileri görevden alınmalı, yargı önünde mutlaka hesap vermeleri sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi. 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Kızılay AHBAP’a 2050 çadır sattığını itiraf etti. Aynı açıklamada Kızılay’ın çadır üretme ve ücretsiz dağıtma görevi olduğunu da ifade ediyor. Siz aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Halkın parasıyla ürettiğinizi halka satıyorsunuz. Suçlusunuz, yargılanacaksınız, hesap vereceksiniz" dedi.


Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, "Kızılay çadır satabilir. Bütün stokların tamamdır, satarsın. E böyle bir afet zamanı çadırı satmak nedir? Mesela o kadar çadırı AHBAP almasa müşteri mi bekleyecekti çadırlara ? Senin stokların tam değil, nasıl satıyorsun?" sorusunu yöneltti.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için çalışmak" anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını; Paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkûm ettiniz.  Yazıklar olsun!" dedi.


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