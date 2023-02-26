Kızılay Başkanı çadır skandalını kabul etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay'ın depremden sonra yardım konusunda neden yetersiz kaldığı tartışılıyordu. AHBAP söz konusu bilgileri doğrularken Kızılay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan satış işlemini savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Ahbap ile Kızılay'ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" dedi.











Kızılay'ın çadır satışı ve söz konusu açıklaması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yaralarını saran Kızılay'dan, deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a... Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar" dedi.Kınık, “çadır satışı” iddialarına ilişkin olarak "2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik" açıklamasını yaptı ve "Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.





Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satmasına sosyal medyada tepki yağdı.







CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem yaralarını saran Kızılay'dan, deprem fırsatçılığı yapan Kızılay'a... Çürütmedik değer ve kurum bırakmadılar" dedi.

