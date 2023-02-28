Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay Başkanı istifa çağrılarına cevap verdi: Goygoycuların lafıyla hareket etmem /28 Şubat 2023 09:25

Kızılay Başkanı istifa çağrılarına cevap verdi: Goygoycuların lafıyla hareket etmem

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası kuruluşun 'önemli bir başarı ortaya koyduğunu' savunarak istifa etmeyeceğini duyurdu: "Goygoycuların lafıyla hareket etmem."

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 44 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremler sonrası iktidar, uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır alınmayan önlemler ve afet sonrası yaşanan organizasyon / koordinasyon eksikliği nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Bu süreçte yetersizliğiyle öne çıkan kurumlardan biri de Kızılay oldu. 'Yardım kuruluşunun' ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği ile Arçelik, Michelin, OPET gibi büyük şirketlere parayla sattığı ortaya çıktı. 

Bu durumun 'ahlaki, akılcı ve yasal' olduğunu savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, kamuoyunun kendisine yönelttiği tepkiye rağmen istifa etmeyeceğini duyurdu. 

Kınık, Hürriyet yazarı Hande Fırat'a yaptığı açıklamada ortaya 'önemli bir başarı konduğunu' savundu ve "İstifa edecek misiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi: 

"Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem."
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