Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay Başkanı oğlunu da 'genel başkan yardımcısı' yapmış /30 Ocak 2020 14:13

Kızılay Başkanı oğlunu da 'genel başkan yardımcısı' yapmış

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklama ve Ensar Vakfı'na aktarılan yüklü bağış sonrası tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlu Muhammed Furkan'ı Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Furkan'ın aynı zamanda Trt World kanalında görev yaptığı öğrenildi

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Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan  Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlunu da Kızılay'da yönetici yaptığı ortaya çıktı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan'ın  Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkarken, sitede yer alan "biyografisi" ise şöyle:

1993 yılında İstanbul'da doğdu.İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu.

Sağlık sektöründe kariyerine başlayan Kınık, Trt World kanalının World Citizen Sosyal Sorumluluk İnsiyatifi'nde görev almaktadır.

2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLMİŞ

Kınık'a ilişkin sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, devlet övünç madalyası aldığı bilgisi yer alıyor.

Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor.
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