Kızılay Başkanı oğlunu da 'genel başkan yardımcısı' yapmış

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, oğlunu da Kızılay'da yönetici yaptığı ortaya çıktı.





Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan'ın Genç Kızılay'ın başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkarken, sitede yer alan "biyografisi" ise şöyle:





1993 yılında İstanbul'da doğdu.İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okudu.





Sağlık sektöründe kariyerine başlayan Kınık, Trt World kanalının World Citizen Sosyal Sorumluluk İnsiyatifi'nde görev almaktadır.





2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.





ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLMİŞ





Kınık'a ilişkin sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, devlet övünç madalyası aldığı bilgisi yer alıyor.





Söz konusu madalyanın 15 Temmuz için verildiği belirtiliyor.