Kızılay Başkanı'ndan yeni savunma: 'Kızılay Cemiyeti satmadı , iştirakimiz sattı '

YAYIN SONRASI PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Canlı yayının sona ermesinin ardından Haluk Levent, kişisel Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapmıştı.
"Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı" diyen Levent, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize."
Ardından yeni bir paylaşım daha yapan Levent şu sözlere yer vermişti:
"Şimdi Gıda raporu geldi. Bazı hesapların yazdığı gibi değil durum. Toplamda 5 farklı tedarikçiden 108 milyon ? tutarında gıda alımı yapmışız. Bunun 14 milyonluk kısmını Kızılay Lojistik A.Ş den almışız. Bilginize."
KIZILAY BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yayının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.
Kızılay'ın kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını savunan Kınık, "Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" dedi.
"Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır" diyen Kınık, "Ahbap Derneği ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kerem Kınık'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"1- Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR Basında yer alan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir.
2- Kızılay Lojistik AŞ Afet, İnsani Yardım, Sağlık, Savaş Lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası humaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyetine aktarmaktadır.
3-Zor zamanlarda, zor bölgelere, yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren @kizilaylojistik şirketimiz Hazır Gıda, Kuru Gıda, Hijyen Setleri, Mutfak Setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb’lerine tedarik etmektedir.
4- @KizilayLojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyetine de gelir üretmektedir. Kesinlikle KIZILAYA TESLİM EDİLEN BAĞIŞLAR SATILMAMAKTADIR. Bağışlar doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.
[email protected] ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir."