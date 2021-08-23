Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay Başkanı'nın 13 maaşı Meclis’e taşındı /23 Ağustos 2021 11:16

Kızılay Başkanı'nın 13 maaşı Meclis’e taşındı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu ve 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

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Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 13 ayrı şirkette yönetici kaydı bulunduğu, sağlık sektöründeki bu şirketlerin bazılarının da, Kızılay bünyesinde olduğu ortaya çıktı. Kınık’ın 13 ayrı şirketten maaş aldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergesinde, Kınık’ın bu şirketlerdeki görevleri ve aldığı ücretleri sordu.

Sertel, Kızılay bünyesinde “Kızılay Yatırım Holding, Kızılay Portföy Yönetimi, Kızılay Sağlık, Kızılay Kültür ve Sanat, Kızılay Çadır ve Tekstil, Kızılay Sistem Yapı anonim şirketleri” bulunduğunu belirtti ve Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Kızılay’a ait şirket sayısı kaçtır? Kerem Kınık, yönetim kurulu üyesi veya başkanı olarak Kızılay’a bağlı hangi şirketlerde görev almaktadır? Bu görevlere istinaden huzur hakkı veya başka bir isim altında ne kadar ücret almaktadır?”

”KENDİLERİNİ TÜRKİYE’NİN SAHİBİ OLARAK GÖRÜYORLAR”

Sertel konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, “AKP’li eski milletvekilleri ‘Patron bize iş ver’ diyor. Kimi bakan yardımcısı, kimi yönetim kurulu, bazıları Büyükelçi yapılıyor. Yetmiyor başka bir yerden da huzur hakkı sağlanıyor. Bu tip durumlar, iki üç yerden maaş almalar sıradanlaştı ve umurlarında bile değil. Çünkü kendilerini Türkiye’nin sahibi olarak görüyorlar. Kızılay Başkanı Kınık hakkında da çoklu maaş aldığı yönünde iddialar var, bu iddialar yanıtlanmalı” ifadelerini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI KINIK: ”GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORUZ”

Kızılay’a bağlı şirket ve holdinglerden de maaş aldığı iddiaları daha önce de gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir süre önce şu açıklamayı yapmıştı: “Kızılay bir dernektir. Bizler bu dernekte gönüllü olarak çalışan insanlarız. Ben bir üniversitede öğretim üyesiyim. Maişetimizi oradan sağlıyoruz. Benim aldığım üç asgari ücret. Genel Müdürümüzün de 36 bin lira aldığı iddia edildi. Yok öyle bir durum. Ben Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanıyım. Bir de Kızılay Derneği Genel Müdürü var. Profesyoneldir, burada çalışırlar. Kızılay Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, şubeleri maaş almazlar. Şirketlerimizde kamunun yaptığı düzenlemeler çerçevesinde sembolik birtakım huzur hakları vardır.”
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