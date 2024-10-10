Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay’da usulsüzlük iddiaları bitmiyor: Fahiş fiyata ve teklifsiz ihale yine tanıdığa /10 Ekim 2024 10:35

Kızılay’da usulsüzlük iddiaları bitmiyor: Fahiş fiyata ve teklifsiz ihale yine tanıdığa

“İlkyardım el kitapçığı” bastırmak için başka firmadan teklif almadan İstanbul il merkez yöneticisi Berat Akova’nın kurucusu olduğu şirkete ihale verilmiş. Hem de fahiş fiyata.

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Türkiye’nin en güvenilir kurumları arasında olması gereken Kızılay, rant odaklı alım satım politikalarıyla gündemden düşmüyor. Bir yılda kârını dörde katlayan Kızılay’ın 274 adet yurttaş bağışı taşınmazı satışa çıkaracağı geçen günlerde tartışma yaratmıştı. Kızılay şimdi de tanıdık şirketlere verdiği ihale iddiaları gündemde. 

Kızılay’ın İstanbul il merkez yöneticisi Berat Akova’nın kurucuları arasında olduğu ve 2022 yönetiminden ayrıldığı CERES Grup Reklam Organizasyon isimli şirkete doğrudan temin yoluyla birçok ihale verildiği ortaya çıktı. 

DAHA UCUZU VARMIŞ AMA
Cumhuriyet’in ulaştığı bilgiye göre söz konusu alım işlerinden en dikkat çeken iddialardan biri “İlkyardım el kitapçığı” oldu. Fiyat teklifi alınmadan ve pazar araştırması yapılmadan CERES Grup isimli şirket ile anlaşıldığı öğrenildi. 

İddiaya göre ilkyardım kitapçığının içeriği belli olmadan ve henüz basılmadan şirkete ödeme yapıldı. İlkyardımdan sorumlu personel tarafından alınan ve il yöneticisiyle paylaşılan kitapçık basım fiyatlarının ise CERES Grup’a aktarılan ücretten daha düşük olduğu da edinilen bilgiler arasında. CERES 15 bin kitapçık için 135 bin TL isterken başka bir firma 15 bin kitapçık için 30 bin TL fiyat vermiş. Kurum içi yazışmalarda fahiş fiyat farkı da yer almış. 

Ayrıca Kızılay’ın söz konusu şirketten en az 10 farklı hizmet ya da mal alımı yaptığı öğrenildi. “İlkyardım el kitapçığı” basım işinin CERES Grup’a verilmesine karşın faturanın başka bir şirketin adına kesildiği de öne sürüldü.

BAĞIŞ İÇİN ÖZEL KİTAPÇIK
Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde Kızılay’ın 274 adet yurttaş bağışı taşınmazı satışa çıkaracağını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kızılay’ın bir gayrimenkul bağışını artırmak amacıyla bir kitapçık hazırlattığı ifade edildi. Kızılay, bu kapsamda gayrimenkul bağışı yapan kişilere sunulan hizmetleri tanıttı.
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