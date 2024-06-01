Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay’dan tepki çeken bir adım daha! Belediye uygun bulmadı /01 Haziran 2024 11:59

Kızılay’dan tepki çeken bir adım daha! Belediye uygun bulmadı

Tartışmaların odağındaki Kızılay, Silivri’de sosyal tesis yapılmak üzerine kendisine 49 yıllığına tahsis edilen 16 dönümlük hazine arazisine Kan Torbası Üretim Tesisi kuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kızılay için yaptığı plan değişikliğini Silivri Belediyesi, arazinin okul ve konutların yanı başında olması nedeniyle uygun bulmadı.

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Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Silivri Selimpaşa’da etrafında yazlıklar, okullar ve sanayi alanları bulunan 16 dönümlük hazine arazisinde 6 Şubat depremlerinde çadır satması nedeniyle tartışmalara neden olan Kızılay için dikkat çeken bir imar planı değişikliğine imza attı.

Mevcut planlarda “Kızılay Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenen parselin imarı, “Sanayi Tesis Alanı (Kızılay Kan Torbası Üretim Tesisi)” olarak değiştirildi.

Plan değişikliği açıklama raporunda “Maliye Hazinesi” adına kayıtlı olan parselin 2016 yılında 49 yıllığına “Türkiye Kızılay Derneği” adına tahsis edildiği kaydedildi.

Sosyal ve kültürel tesis yapılmak üzere yapılan tahsisinin amacının, 12 Aralık 2023 tarihinde “Taşınmazın tamamının Kan Torbası Üretim ve Arge Tesisi olarak kullanılması” için değiştirildiği aktarıldı. Plan değişikliğinin de bu nedenle yapıldığı belirtildi.

AVRUPA’YA VE DÜNYAYA DA SATILACAK

Kan torbası setlerinin üretileceği tesis tamamlandığında yurtdışından temin edilen kan torbası setlerinin Türkiye’de uluslararası standartlarda üretileceği ve Türk Kızılay’ının ilgili setlerdeki tüm ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

Tesisin Avrupa pazarı da dahil olmak üzere tüm dünyaya ürün sağlayabilecek kabiliyete ve ürün standardına sahip olacağı ifade edildi.

Raporda “Kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olarak sağlayan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu olan Türk Kızılay Derneği ve kamu yararı adına planlama ilkeleri doğrultusunda plan değişikliği önerilmiştir” denildi.

YER SEÇİMİ UYGUN DEĞİL

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü, parselin bulunduğu bölge itibari ile komşuluğunda "Eğitim Tesisi" ile "Konut Alanları"nın bulunduğunu belirterek “Parselin ‘Sanayi Alanı’ olarak planlanmasının, yer seçimi bakımından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” dedi.

Parselin yanı başında  Silivri Anadolu Lisesi ve Selimpaşa Mustafa Kemal İlkokulu bulunuyor. Olumsuz görüşe rağmen plan değişikliği bakanlık tarafından 30 Mayıs 2024 tarihi itibariyle itirazlar için askıya çıkarıldı.
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