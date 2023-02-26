Kızılay depremin 4. günü, bağış paralarını nasıl değerlendireceğini planlamış!

BORSADA DA YATIRIM





Kızılay’ın yönetimi 27 Aralık 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı yetkilerle yatırımlarının yeni şekillerini vermek için bir araya geldi. Kahramanmaraş depremlerinin dördüncü günü olan 9 Şubat 2023’te Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yatırımcılarıyla paraları nerelerde değerlendireceklerine dair düzenlemelerin bilgisi paylaşıldı.9 Şubat’ta yayımlanan “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel içtüzük tadil metni” ile Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin daha önce tüzüğünde yer alan “fon, altına, diğer kıymetli madenlere, diğer kıymetli emtialara yatırım yapamaz” maddesi tüzükten çıkarıldı. Böylece kurumun altın, gümüş yatırım araçlarına yatırım yapabilmesinin önü açıldı. Kızılay nakit parasını bundan sonra faizsiz bankalarda yani katılım bankalarında değerlendirecek.Şirket ayrıca yatırımlarına ilişkin başka kararlar da aldı. “Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KBG) güncel ihraç belgesi” ile Kızılay nakit yatırımların ise faizsiz bankacılık sisteminde yani katılım bankalarında tutulabileceğine dair değişiklikleri yayımladı.Bu belgede Kızılay yatırımlarının en fazla yüzde 20’lik kısmını da Borsa İstanbul’da (BİST) değerlendirebileceği bilgisi paylaşıldı. Karardan bir hafta sonra 15 Şubat’ta “Türkiye Tek Yürek” başlığıyla düzenlenenYardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon TL bağış toplandı. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.