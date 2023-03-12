Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay skandallara doymuyor: Kira gelirini yıllarca AKP'ye yakın şirket toplamış! /12 Mart 2023 09:58

Kızılay skandallara doymuyor: Kira gelirini yıllarca AKP'ye yakın şirket toplamış!

Depremzedeye dağıtılacak çadırları parayla satılmasıyla gündem olan Kızılay’ın Ankara’da mülkiyeti kendisine ait olan alanına dört bankamatik, üç büfe ve reklam panoları konuldu. İşletmelerin kira gelirini yıllarca YDA adlı inşaat şirketi topladı.

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Cumhuriyet’ten Miyasa İlknur’un haberine göre skandal olay, işletmeler kira sözleşmesini yenilemek için muhatap bulamayınca ortaya çıktı. Kiracılar çözüm için ABB Başkanı Mansur Yavaş’a başvurdu.

Ankara Kızılay’daki AVM’yi özel bir şirkete kiralayan Kızılay, AVM önündeki alanda metro çıkışı ve asansör kulesi yapımı için de 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile feragat protokolü imzaladı. 

Bu protokole göre Kızılay’a ait alana sadece iki metro çıkışı ve asansör kulesi yapılacakken Melih Gökçek, protokolde olmamasına karşın üç büfe, dört bankamatik ve ışıklı bilboard panoları da yapıldı. Bu işletmelerin kirasını Kızılay ya da ABB değil, AKP’ye yakın özel bir şirket olan YDA topladı.

Yerel seçimler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra dört bankamatik için sözleşme yenileme dönemi geldiğinde bankalar, ABB’ye başvurdu. Ancak ABB bankalara, “Bizim böyle yerlerimiz yok. Kira sözleşmemiz de bulunmuyor” yanıtını verdi. Bankalar bu sefer dönüp AVM’yi işleten şirkete başvurdu.. Onlar da bu alanın Kızılay’a ait olduğunu belirterek muhatabın Kızılay olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü konuya ilişkin, “Bu yerlerin kirasını önceden YDA şirketi alıyormuş. Ama artık bize ödeniyor” açıklamasını yaptı.
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