"Kızılay üzerinden ABD'deki Ensar'cılara gönderilen paranın belgesi geldi"

Öztürk, "CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRKEN'e tek kalemde yapılan 22 milyon 700 bin dolarlık (Yaklaşık 152 milyon lira) bağışın kaynağını araştırdı. New York merkezli TÜRKEN Vakfı'na yapılan bağışları daha önce de açıklayan Yurter Özcan, 31 Mart 2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi'nden 2018 Temmuz-2019 Haziran arasındaki finansal raporlara ulaştı. 2018 yılı altında gözüken hibe ve bağışın toplamı 22 milyon 800 bin dolar. Bağışın 22 milyon 700 bin doları ise aynı kişi ya da kurum tarafından gönderilmiş." ifadesini kullandı.







Öztürk yazısında şunları kaydetti:





ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi'nden alınan Ensar Vakfı bağlantılı 39 sayfa belge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gece ulaştırıldı. Belgeler incelendi ve yapılacak açıklamalar için bir uzman görevlendirildi.





Başkentgaz'ın vergiden düşmek için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, oradan da Ensar'ın ABD'deki TÜRKEN'e yaptığı belirtilen 8 milyon dolarlık bağış belgelerde görünmediğine göre ya Ensar Vakfı açıkladığı miktardan çok daha fazlası olan bir bağış yaptı ya da bu parayı TÜRKEN'e hiç göndermedi. Oysa Ensar Vakfı, 8 milyon dolar bağışı “F...'yle mücadele amacıyla ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na bağışlandığı” açıklamıştı. TÜRKEN'e, 2014-2017 yılları arasında toplam 54 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 330 milyon TL) bağış yapıldığını yine CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan açıklamıştı.





CHP'li başkanların açtığı bağış kampanyasında hesaplara bloke koydurulurken, yapılan birçok usulsüzlüğün kaynağının bazı vakıflar olduğu bilinmesine rağmen bunların para hareketlerini incelemeye kimse yanaşmıyor.