Kızılay yöneticileri köşeyi dönmüş!

Son yıllarda sık sık tartışmaların odağından olan Kızılay’ın yöneticilerine temmuz ayında ödenen maaşlara BirGün’ün ulaştı. Halk her geçen gün yoksullaşırken yardım kuruluşu olan Kızılay’ın yöneticilerine ödenen maaşlar dudak uçuklatacak cinsten. Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşen Kızılay şirketlerinin yöneticilerine 27 bin ile 38 bin TL arasında maaş ödeniyor.





En yüksek maaş ise Kızılay’ın Sağlık A. Ş. isimli şirketinin genel müdürü koltuğunda oturan Muhammed Murtaza Yetiş’e veriliyor. Aynı zamanda 24'üncü Dönem AKP Adıyaman Milletvekili olan Yetiş’e geçen temmuz ayında tam 38 bin 600 TL maaş ödendi. Bu maaş asgari ücretin yaklaşık 7 katına denk geliyor.









Yetiş’in eşi Sema Kopuz Yetiş’in de bir dönem Kızılay’da üç koltuğu birden bulunuyordu. Sema Kopuz Yetiş aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) da üyesi.





YÖNETİCİLERE BALLI MAAŞ





Kızılay Yatırım Holding’de CFO (Finansal İşler Müdürü) unvanıyla gören yapan Erdal Dursun’a ise 37 bin 519 TL maaş ödendi. Yine Kızılay Yatırım Holding’in Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Zeynep Meltem Özeker de 37 bin 397 TL maaş aldı. Kızılay’ın İdari ve Mali İşler Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu’na 34 bin 740 TL ödenirken, Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamile Canbay’ın ise 34 bin 740 TL maaş aldığı öğrenildi. Kızılay’ın Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş ise 34 bin 740 TL maaş alıyor.





DİREKTÖRLERE 27 BİN TL





Kızılay’ın yöneticilerine ödenen yüksek maaşlar bununla da sınırlı değil. Kızılay Bakım A.Ş.’nin genel müdürüne, Kızılay Yatırım Holding A.Ş. Malatya şubesi genel müdürüne, kurumsal gelişim grup direktörüne, insan kaynakları grup direktörüne ve iş geliştirme koordinatörüne de 27 bin TL’nin üzerinde maaş veriliyor. Bunların dışında Kızılay’da direktör unvanlı yöneticileri ise 23 bin TL maaş alıyor. Bunların dışında birçok yöneticiye ödenen maaş ise 16 bin ile 20 bin TL arasında. 2019 yılında Kızılay’da direktör unvanlı yöneticilere 16 bin TL maaş ödeniyordu.





ÇİFT MAAŞ İDDİASI





Öte yandan Kızılay’da yönetici olarak görev yapan birçok ismin aynı zamanda şirketlerde yönetim kurulu üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu şekilde bazı Kızılay yöneticilerinin ayıca huzur hakkı ve bu şekilde çift maaş aldığı öne sürülüyor.





2019’DA HOLDİNGLEŞTİ





Kızılay, 2019 yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşti ve 9 ayrı şirket kurdu. Uzmanlar şirketleşmeyle birlikte kurumun yağmalanmasının önünün açılacağını iddia etti. Kızılay yönetimi ise şirketleşmenin gerekçesini “Gelişim açısından kısır döngü içerisinde bulunulması ve katma değer imkanı bulunmaması”nı gösterdi. Kurulan şirketlere hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi.