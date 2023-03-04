Kızılay'a sahip çıkan Kızılhaç da eleştiri oklarının hedefi oldu





Yardım organizasyonu Türk Kızılay'ın sivil toplum kuruluşu Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışma Almanya'ya da taşındı. Yıllardır Türk Kızılay'ı ile işbirliği yapan Alman Kızılhaç (DRK) örgütü konuya ilişkin bu hafta yaptığı bir açıklamada Türk Kızılay'a destek verdi. Kızılhaç, açıklamasında Kızılay'ın bir insani, bir de işletmeci oluşumu bulunduğunu, ticari faaliyetlerinden sağlanan gelirin tamamının da insani çalışmalarına aktarıldığını belirtti. Kızılhaç ayrıca yurt dışından giden yardım malzemelerinin satılmadığını ve sadece bağışlandığını da garanti etti.

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Kızılhaç Kızılay gibi satış yaptı mı?









6 Şubat depremleri sonrasında Almanya'daki büyük yardım kuruluşları büyük bağış kampanyaları başlattı. Tek tek veya işbirliği içindeki bu kampanyalara radyo ve televizyon kuruluşları da banka hesaplarını duyurarak destek verdi.