Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da aile boyu saadet: Direktörün eşi 14 bin lira maaşla danışman yapıldı /05 Ekim 2019 11:04

Kızılay'da aile boyu saadet: Direktörün eşi 14 bin lira maaşla danışman yapıldı

Son zamanlarda yolsuzluk iddiaları ve maaş zamlarıyla gündeme gelen Kızılay’da Kurumsal Gelişim Direktörü'nün eşinin genel başkan danışmanı olarak atandığı ortaya çıktı. Maaşı ise 14 bin 484 TL

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Kızılay’ın Kurumsal Gelişim Direktörü Levent Canbay’ın 16 bin 750 TL maaş aldığının ortaya çıkmasının ardından eşi Şemsi Kamile Canbay’ın Kızılay Genel Başkan danışmanı olarak atandığı öğrenildi. 5 Eylül tarihli işe alım belgesine göre; Kamile Canbay 14 bin 484 TL maaşla Genel Başkan Danışmanlık Ofisi’nde ‘genel başkan danışmanı’ olarak çalışmaya başladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Levent Canbay, eşinin Kızılay’a danışman olarak atanmasına ilişkin BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı. Kızılay kaynakları ise Kamile Canbay’ın danışman olarak atandığını doğruladı.

1 yıllığına alındı

İşe alım belgesinin altında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Genel Müdür İbrahim Altan ve iki yöneticinin imzası yer alırken, belgede şu ifadelere yer verildi: “Faaliyet alanı ve faaliyet alanı içerisindeki fonksiyonlar içerisindeki fonksiyonlar özelinde yer alan ya da yeniden oluşturulacak süreçlere ilişkin yapılandırma, yaygınlaştırma, kültür oluşturma ve mentorluk yapılan belirli süreli (en fazla bir yıl süresi) danışman olarak atanması uygundur.”

Kızılay’da sekiz danışmana ödenen aylık toplam maaş, yaklaşık 47 asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Kızılay’da danışman kadrosunda çalışan bazı kişilerin aynı zamanda akademisyen olduğu ve bu nedenle çift maaş aldığı bildirildi.
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