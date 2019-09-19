Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da bir skandal daha:Genel başkan için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış /19 Eylül 2019 08:08

Kızılay'da bir skandal daha:Genel başkan için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış

İstanbul'da 500'e yakın gayrimenkulü olduğu bilinen Kızılay, “Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Makamı” için 2016’da İstanbul Rumelihisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladı

SHABER3.COM

Köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da yaşaması gösterildi. Edinilen bilgiye göre, köşk kiralanırken emlakçı bedeli olarak 10 bin dolar ödendi, köşke alınan mobilyalar ile yapılan tadilata 600 bin lira harcandı.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kiralama için Kızılay Gayrimenkul İşletme Yönetim Müdürlüğü tarafından İstanbul Müdürlüğü’ne ‘acele’ kaydıyla bir yazı gönderildi. Yazıda, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği doğrultusunda kira bedelinin 53 bin 560 lira olarak dolar ile değil TL üzerinden’ ödeme yapılması istendi.

Kiralamaya ilişkin gerekçeli raporda, Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi köşkün kiralanmasına ilişkin nedenler şöyle sıralandı:

2017 Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu'nun Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olması.
Federasyon Başkanlığı adaylık süreci.
İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Kızılay Kızılhaçları Birliği hazırlık ofisine ihtiyaç duyulması.
Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da ikamet etmesi.
Söz konusu belgede, "01.07.2016 tarihinde yapılan kontrat gereği aylık 12 bin dolar kira bedeli ödenecek olup kullanılmadığı sürece kira kaybı yaşanacaktır” ifadesine de yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay'da bir skandal daha:Genel başkan için aylık... Sonraki Haber >>

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:25