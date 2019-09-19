Kızılay'da bir skandal daha:Genel başkan için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış

Köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da yaşaması gösterildi. Edinilen bilgiye göre, köşk kiralanırken emlakçı bedeli olarak 10 bin dolar ödendi, köşke alınan mobilyalar ile yapılan tadilata 600 bin lira harcandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, kiralama için Kızılay Gayrimenkul İşletme Yönetim Müdürlüğü tarafından İstanbul Müdürlüğü’ne ‘acele’ kaydıyla bir yazı gönderildi. Yazıda, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği doğrultusunda kira bedelinin 53 bin 560 lira olarak dolar ile değil TL üzerinden’ ödeme yapılması istendi.





Kiralamaya ilişkin gerekçeli raporda, Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi köşkün kiralanmasına ilişkin nedenler şöyle sıralandı:





2017 Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu'nun Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olması.

Federasyon Başkanlığı adaylık süreci.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Kızılay Kızılhaçları Birliği hazırlık ofisine ihtiyaç duyulması.

Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da ikamet etmesi.

Söz konusu belgede, "01.07.2016 tarihinde yapılan kontrat gereği aylık 12 bin dolar kira bedeli ödenecek olup kullanılmadığı sürece kira kaybı yaşanacaktır” ifadesine de yer verildi.