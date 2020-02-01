Kızılay'da cinsel saldırı skandalı!

Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas’ın görevine son verilmesinin nedeni ortaya çıktı. Kızılay’dan yapılan açıklamada Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı kaydedildi.









Kızılay’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “2010 tarihinde Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı’na seçilen 2018 yılında Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şubesi kapatılarak faaliyetlerine temsilcilik düzeyine düşürülen Ahmet Kavas’ın yüz kızartıcı bir suça karıştığı bilgisi alınmış anında görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir şekilde affedilemez bu insanlık dışı olaydaki failin en ağır şekilde cezalandırılması için yasal süreci de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.”









KIZILAY TEMSİLCİSİ, KULÜP BAŞKANI, CAMİ İMAMI…

Beypazarı’nda Kızılay Temsilciliği ve Beypazarı Belediye Gençlikspor’un başkanlığını yürüten Kavas, Fatih Cami imamı olarak görev yapıyor. Odatv’nin haberine göre ise Kavas, iki gence cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kızılay da yaptığı resmi açıklamada olayı doğruladı, Kavas’ın “yüz kızartıcı” suç işlediğini söyledi.









Elazığ depreminin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın attığı tweet sonrası tepkilerin odağına yerleşen Kızılay’ın Ensar Vakfı’na para aktardığı ortaya çıkmıştı.