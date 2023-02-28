Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay'da 'pes' dedirten görüntü: Yöneticiler sazlı sözlü eğlencede görüntülendi /28 Şubat 2023 09:22

Kızılay'da 'pes' dedirten görüntü: Yöneticiler sazlı sözlü eğlencede görüntülendi

Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketinde yaraları sarmaya çalışırken, Kızılay Edremit şube başkanı ve yönetim kurulu üyesinin bir eğlence mekanında eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaş yaşamını yitirdi.

Halk Tv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tüm Türkiye yastayken ve deprem bölgesine yardım götürebilmek için seferber olurken Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet İnalkaç’ın bir eğlence mekanında eğlendikleri görüntüler ortaya çıktı.

ÇADIR VE YEMEK SATMIŞTI
Gazetei Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı. 

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da hammadde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ
AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.
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