Kızılay'da yeni skandal: Toplanan kurbanlar kesilip dağıtılmamış

Denetim Kurulu raporunda Ali Kınık'ın başkanlığını yaptığı Kızılay Yönetimi mercek altına alındı. Raporda kurbanların kesilip kesilmediği araştırılırken, kurbanların kavurma yapılmadığı ve ihtiyaç sahiplerine de dağıtılmadığı ortaya çıktı.







Raporda, inceleme yapan heyetin talep ettiği belgelerin verilmediği belirtildi. Yönetim tarafından işleme konulmayan raporun, eski yöneticiler tarafından yapılan suç duyurusunda da yer aldığı paylaşıldı.





Sözcü'nün yayınladığı ve 7 Nisan'da yapılan Genel Kurul'dan önce hazırlanan 4 Nisan 2019 tarihli rapordan bazı bölümler ise şöyle:





Kurban: 2018'deki kurban kesim kampanyamızın yurtiçi ve yurtdışı kurban hisselerinin nerede, ne zaman kesildiğiyle ilgili olan dosyayı incelemek istediğimizde, dosyanın halen kapanmadığı, kesilen kurban etlerinin halen kavurma yapılmadığı ve dağıtımının sağlanmadığı öğrenilmiş olup bu tarihe kadar konu ile ilgili yönetim kararı ve belgeler iletilmediği için inceleme yapılamamıştır.





Personel: Güçlü bir insan kaynakları yapımız olduğu halde, özel bir şirket ile sözleşme yapılarak, daha sonra 2.000.000 TL civarında yüksek meblağda ödeme yapılması karşılığında sulh ibra yoluna gidilmesi zarara yol açmıştır.





Bina: Yeterli sayıda gayrimenkulümüz olmasına rağmen, yüksek meblağlar ödenerek yeni yerlerin kiralanmasının kurulumuzca tasvip edilmediği…





CHP, Van'da 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığındaki heyetin raporunda çarpıcı tespitler yapıldı. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:





"İlk çığ felaketinde minibüsteki 14 kişinin 7'si kurtarılırken, 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış ancak kalan iki kişiye ulaşılmak için uygun zaman beklenmeden ikinci gün yapılan arama işlemlerinde ihmaller yaşanmıştır. 150'ye yakın sivil vatandaşın bölgeye alınması ve yeterli çığ çubuğu olmadan aramaya katılmaları, ihmallere neden olmuştur. Çığın olduğu alanın içinde ateş yakılması ve onlarca insanın o ateşin başında toplu halde olması bir başka ihmal olarak görülüyor.





Aynı anda birden fazla iş makinesinin yüksek desibelde çalışması sonucu çıkan gürültü, ikinci çığın oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında geldi."